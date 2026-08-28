A través de sus Agencias, Lotería de Córdoba colabora para que todos disfruten más fácil del turismo

En el marco de nuevos convenios de colaboración institucional, comercial y estratégica, las Agencias oficiales podrán promocionar y generar contactos comerciales para productos y servicios turísticos ofrecidos por Emprendimientos Edén S.A. y Citybus Córdoba, incorporando así nuevas unidades comerciales a su actividad habitual.

Turismo y Experiencias

Uno de los nuevos productos contempla inicialmente la promoción de los paquetes turísticos correspondientes al Hotel Ansenuza Casino & Spa, un espacio espectacular en medio de la naturaleza, y con todos los servicios de un establecimiento de primer orden en la Argentina.

Las más de 2.700 agencias funcionarán como un canal de promoción y generación de demanda. Los interesados serán derivados a los canales oficiales de las respectivas empresas para recibir información, consultar disponibilidad y concretar la contratación.

Citybus Córdoba

El segundo acuerdo incorpora la promoción y difusión de los servicios turísticos de Citybus Córdoba, con la posibilidad de sumar durante la vigencia del convenio nuevos productos, servicios, experiencias recreativas, propuestas de entretenimiento y eventos especiales.

De esta manera, las 2.700 agencias oficiales podrán acercar a sus clientes nuevas alternativas vinculadas al turismo y el entretenimiento, utilizando herramientas digitales como códigos QR y enlaces que permitan derivar las consultas directamente a los canales oficiales correspondientes.

Con estas iniciativas, Lotería de Córdoba fortalece su Red Oficial de Agencias, incorpora nuevos servicios para los cordobeses y abre nuevas oportunidades comerciales para los agencieros, consolidando el proceso de transformación de las agencias en espacios cada vez más vinculados con las necesidades y servicios de la comunidad.

“Uno de los principales motores que mueve a Córdoba no podía quedar afuera de este proceso de reconversión y renovación constante.

Por eso, desde Lotería de Córdoba, y a través de una red de 2.700 agencias distribuidas en toda la provincia, buscamos generar nuevas oportunidades, promover nuestros destinos turísticos y facilitar que cada vez más personas puedan conocer y disfrutar todos los rincones de esta Córdoba maravillosa.

Hoy nuestras Agencias son verdaderos centros de servicios para los cordobeses, acercando nuevas propuestas y oportunidades.

Esta iniciativa forma parte de una visión que impulsa el gobernador Martín Llaryora, que entiende que, el turismo de Córdoba debe generar trabajo, movimiento económico y oportunidades para todos.

Córdoba tiene muchísimo para ofrecer. Y queremos que, a través de nuestras agencias, cada cordobés pueda descubrirla, recorrerla y disfrutarla”, dijo David Urreta, presidente de Lotería.

Por su parte, Darío Capitani, titular de la Agencia Córdoba Turismo, expresó: “Es una gran noticia para el turismo de Córdoba. A través de esto, seguimos posicionando al turismo cordobés y brindándoles a los cordobeses una nueva forma de contratar tours y alojamientos”.

En tanto, Héctor Campana, Secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, dijo:

“Este es un conjunto de acciones que venimos haciendo para promover el turismo en Córdoba, que está de temporada todo el año con sus bellezas naturales y todos los eventos culturales y deportivos que se generan”.