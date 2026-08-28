Corte Nacional de Justicia de Ecuador dicta sentencia en el caso de corrupción de Lenín Moreno
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador emite su veredicto en el juicio contra el expresidente Lenín Moreno por presuntos sobornos de la empresa china Sinohydro, quien enfrenta una posible pena de seis años y medio de prisión.
FOTO: Corte de Ecuador emite sentencia en caso de corrupción en que está acusado expresidente Moreno
QUITO (AP) — Este viernes, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador procedió a leer la sentencia del juicio en el que el expresidente Lenín Moreno está acusado de recibir sobornos de la empresa china Sinohydro.
El exmandatario, quien ocupó la presidencia entre 2017 y 2021, asistió personalmente a la audiencia. Al llegar a la sala judicial, afirmó: "yo no soy un prófugo", reiterando que se quedará en Ecuador para cumplir con cualquier decisión judicial.
Además de Moreno, se encuentran acusados su esposa, su hija, dos hermanos y un cuñado, quienes supuestamente recibieron beneficios y colaboraron en encubrir los pagos ilícitos.
La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años y seis meses de prisión para el exgobernante, quien a sus 73 años presenta una discapacidad física que le impide caminar, lo que según la legislación ecuatoriana podría llevarlo a cumplir su condena en arresto domiciliario.
En una reciente entrevista con el diario local La Hora, Moreno declaró que "podía haberme quedado en Paraguay, tengo una amistad personal con el presidente, me ofreció la protección. No la acepté y regresé", al tiempo que defendió su inocencia.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2008 y 2018 operó una red de corrupción que recibió sobornos equivalentes al 4% del costo de construcción de una central hidroeléctrica por parte de Sinohydro. Los sobornos fueron entregados a varios empleados públicos, incluido Moreno, mediante transacciones tanto nacionales como internacionales.
Sinohydro inició la construcción de la central Coca Codo Sinclair en 2010, con un costo aproximado de 2.000 millones de dólares, y la finalizó en 2016. Este proyecto ha sido objeto de críticas debido a fallas estructurales.
Moreno, un empresario turístico, ganó notoriedad en 2007 al convertirse en vicepresidente bajo el gobierno de Rafael Correa. Tras asumir la presidencia en 2017, se distanció de su mentor, denunciando irregularidades y convirtiéndose en un crítico de su propia agrupación política.
Desde su salida de la presidencia, Moreno residió en Paraguay durante cinco años y regresó a Ecuador en mayo pasado para enfrentar el juicio.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Corte Nacional de Justicia?
Se emitió la sentencia en el juicio contra el expresidente Lenín Moreno por corrupción.
¿Quiénes están acusados?
Además de Lenín Moreno, su esposa, hija, dos hermanos y un cuñado enfrentan acusaciones.
¿Cuál es la pena solicitada?
La Fiscalía ha pedido una pena de seis años y seis meses de prisión para Moreno.
¿Qué declaraciones hizo Moreno?
El exmandatario afirmó que no es un prófugo y que regresó a Ecuador para enfrentar la justicia.
¿Qué relación tiene Sinohydro con el caso?
Sinohydro es la empresa de la que se alega que Moreno recibió sobornos en el marco de la construcción de una central hidroeléctrica.
[Fuente: AP]