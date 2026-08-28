Corte Nacional de Justicia de Ecuador dicta sentencia en el caso de corrupción de Lenín Moreno

FOTO: Corte de Ecuador emite sentencia en caso de corrupción en que está acusado expresidente Moreno

QUITO (AP) — Este viernes, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador procedió a leer la sentencia del juicio en el que el expresidente Lenín Moreno está acusado de recibir sobornos de la empresa china Sinohydro.

El exmandatario, quien ocupó la presidencia entre 2017 y 2021, asistió personalmente a la audiencia. Al llegar a la sala judicial, afirmó: "yo no soy un prófugo", reiterando que se quedará en Ecuador para cumplir con cualquier decisión judicial.

Además de Moreno, se encuentran acusados su esposa, su hija, dos hermanos y un cuñado, quienes supuestamente recibieron beneficios y colaboraron en encubrir los pagos ilícitos.

La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años y seis meses de prisión para el exgobernante, quien a sus 73 años presenta una discapacidad física que le impide caminar, lo que según la legislación ecuatoriana podría llevarlo a cumplir su condena en arresto domiciliario.

En una reciente entrevista con el diario local La Hora, Moreno declaró que "podía haberme quedado en Paraguay, tengo una amistad personal con el presidente, me ofreció la protección. No la acepté y regresé", al tiempo que defendió su inocencia.

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2008 y 2018 operó una red de corrupción que recibió sobornos equivalentes al 4% del costo de construcción de una central hidroeléctrica por parte de Sinohydro. Los sobornos fueron entregados a varios empleados públicos, incluido Moreno, mediante transacciones tanto nacionales como internacionales.

Sinohydro inició la construcción de la central Coca Codo Sinclair en 2010, con un costo aproximado de 2.000 millones de dólares, y la finalizó en 2016. Este proyecto ha sido objeto de críticas debido a fallas estructurales.

Moreno, un empresario turístico, ganó notoriedad en 2007 al convertirse en vicepresidente bajo el gobierno de Rafael Correa. Tras asumir la presidencia en 2017, se distanció de su mentor, denunciando irregularidades y convirtiéndose en un crítico de su propia agrupación política.

Desde su salida de la presidencia, Moreno residió en Paraguay durante cinco años y regresó a Ecuador en mayo pasado para enfrentar el juicio.