San Lorenzo enfrenta una condena millonaria por demanda de Piatti y su sede está en riesgo

San Lorenzo fue condenado a abonar un total de US$4.369.889,11 por el juicio interpuesto por Ignacio Piatti y corre el riesgo de que su sede ubicada en Avenida La Plata 1782 sea rematada, ya que se encuentra embargada desde marzo de 2025.

Según informaciones obtenidas, el club mantuvo una audiencia con el exfutbolista y su equipo legal, pero no lograron alcanzar un acuerdo y se programó una nueva reunión para el 24 de septiembre.

Durante la audiencia, la institución propuso un acuerdo que incluía un pago monetario y la cesión de parte de sus futuros derechos de televisación para saldar la deuda, pero esta oferta fue rechazada por Piatti. Si no se llega a un acuerdo, la parte demandante podría avanzar judicialmente con el pedido de remate de la propiedad.

El total que debe abonar San Lorenzo incluye US$2.292.716,47 en concepto de indemnización para Piatti y US$458.543,29 por intereses. Además, contempla US$786.648,42 por honorarios de los abogados del jugador, US$611.880,16 para los abogados del club, US$137.562,98 para el perito contador y US$82.537,79 en concepto de tasas judiciales.

El uso de los derechos televisivos como forma de pago está condicionado por otros compromisos previos asumidos por San Lorenzo. Según la información oficial, Lucas Menossi recibe US$80.000 mensuales a través de acuerdos judiciales, mientras que Fabricio Coloccini percibe US$55.000 mensuales por reclamos anteriores.

El juicio se origina en la segunda etapa de Piatti como jugador de San Lorenzo, que comenzó a principios de 2020 durante la presidencia de Marcelo Tinelli. El mediocampista participó en diez partidos durante ese ciclo, y a finales de ese año, el club ejecutó una cláusula unilateral para rescindir su contrato anticipadamente.

Posteriormente, Piatti demandó al club reclamando indemnizaciones por la ruptura del vínculo, incluyendo la aplicación de la normativa laboral vigente durante la pandemia. El 20 de abril de 2023, la Justicia de Primera Instancia había rechazado el reclamo principal y condenó a San Lorenzo a pagar US$850.000 por la cláusula de salida, además de salarios y otros conceptos laborales pendientes.

Sin embargo, la situación cambió el 25 de septiembre de 2024, cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones modificó el fallo, considerando injustificada la ruptura anticipada del contrato. La Cámara determinó una indemnización equivalente a las remuneraciones que Piatti debía recibir hasta la finalización original de su vínculo, prevista para junio de 2022, junto con otros conceptos laborales.

Otro aspecto clave fue el criterio para convertir la deuda, ya que la Cámara decidió aplicar la cotización del dólar MEP, elevando la condena principal a US$2.710.606,04. Con intereses, honorarios y gastos del proceso, el monto total que San Lorenzo debe abonar asciende a US$4.369.889,11.

La Sede de Avenida La Plata quedó embargada en marzo de 2025 como garantía del reclamo y actualmente forma parte del proceso de ejecución de la sentencia. San Lorenzo y el equipo legal de Piatti se volverán a reunir el 24 de septiembre para intentar llegar a un acuerdo sobre la forma de pago antes de que avance el procedimiento de remate.