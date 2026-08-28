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Reclamó una deuda de $5.000 y lo atacaron a puñaladas en Tucumán

El acusado es un cuidacoches de 34 años que quedó con prisión preventiva. Según la acusación, atacó a un conocido con un cuchillo después de una discusión.

28/08/2026 | 12:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

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Policía de Tucumán.

FOTO: Policía de Tucumán.

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  1.

    Audio. Un hombre apuñalado tras reclamar una deuda de 5.000 pesos en Tucumán

    Panorama Federal

    Episodios

Un hombre recibió tres puñaladas después de reclamarle a un conocido la devolución de $5.000 en un barrio de San Miguel de Tucumán.

Según la acusación, el reclamo derivó en una discusión durante la cual la víctima fue golpeada y cayó al piso. El imputado regresó luego con un cuchillo y la hirió en el pecho, una pierna y la espalda.

El acusado, un cuidacoches de 34 años, quedó con prisión preventiva por el ataque.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre recibió tres puñaladas tras reclamar $5.000 a un conocido.

¿Quién fue la víctima? La víctima es un hombre que hizo un reclamo de dinero.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió recientemente en San Miguel de Tucumán.

¿Dónde tuvo lugar el ataque? En un barrio de San Miguel de Tucumán.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? Tras una discusión, el acusado hirió a la víctima con un cuchillo.

¿Por qué se produjo el ataque? El ataque fue resultado de un reclamo de devolución de dinero.

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