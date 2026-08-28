Reclamó una deuda de $5.000 y lo atacaron a puñaladas en Tucumán

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Un hombre recibió tres puñaladas después de reclamarle a un conocido la devolución de $5.000 en un barrio de San Miguel de Tucumán.

Según la acusación, el reclamo derivó en una discusión durante la cual la víctima fue golpeada y cayó al piso. El imputado regresó luego con un cuchillo y la hirió en el pecho, una pierna y la espalda.

El acusado, un cuidacoches de 34 años, quedó con prisión preventiva por el ataque.

Informe de Rosalía Cazorla.