FOTO: Argentina lanza el Día de la Mujer Cervecera: reconocimiento y actividades para el sector

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- La cerveza artesanal argentina incorporará desde este año una nueva fecha significativa a su calendario. Por primera vez, se llevará a cabo el Día de la Mujer Cervecera, una jornada destinada a resaltar el trabajo de numerosas mujeres involucradas en la producción, investigación, capacitación y gestión dentro de un sector en constante crecimiento.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, esta celebración se llevará a cabo el primer sábado de septiembre de cada año. En 2026, la fecha será el sábado 5 de septiembre, momento en el que se desarrollarán actividades en diversas cervecerías y espacios gastronómicos a lo largo del país.

A pesar de que históricamente la elaboración de cerveza ha estado asociada principalmente a hombres, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en los inicios de esta bebida. Hoy en día, su participación en fábricas, laboratorios, emprendimientos y bares es cada vez más notoria.

Motivos detrás de la celebración

La elección del primer sábado de septiembre tiene un significado simbólico importante. En primer lugar, se rinde homenaje a Hildegarda de Bingen, una abadesa alemana del siglo XII reconocida por documentar las propiedades del lúpulo y su uso en la elaboración de cerveza.

Asimismo, la fecha también recuerda a María Fernández Preisegger, conocida en el ámbito cervecero como "La Galle", una pionera argentina nacida en Daireaux, quien fue docente, biotecnóloga, ambientalista y una de las primeras en desarrollar una cerveza artesanal inclusiva sin TACC.

La iniciativa tiene como objetivo alentar a más mujeres a sumarse a la industria y a ocupar posiciones técnicas, de liderazgo y de decisión dentro del sector.

Actividades de la primera edición

La primera celebración contará con una agenda de propuestas organizadas por mujeres cerveceras en diferentes puntos del país. Entre las actividades se incluyen:

Cocciones colaborativas de cerveza.

Degustaciones y catas guiadas.

Presentaciones de nuevos estilos.

Cursos y talleres de elaboración.

Visitas a fábricas y cervecerías.

Encuentros abiertos para dar a conocer el trabajo de las mujeres en el sector.

Para acompañar el lanzamiento de esta fecha, se ha elaborado una cerveza colaborativa estilo Grisette, una variedad histórica originaria de la región minera entre Bélgica y Francia, que se caracteriza por su bajo contenido alcohólico, alta carbonatación y notas herbales y cítricas. Esta bebida estará disponible en latas y barriles durante la jornada.

Estado actual de la industria cervecera artesanal en Argentina

De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, el sector está compuesto mayormente por pequeñas y medianas empresas. Siete de cada diez cervecerías producen menos de 10.000 litros mensuales, y tres de cada cuatro venden directamente al consumidor, sin intermediarios.

Otro dato relevante es que el 74% de las cervecerías opera con siete personas o menos, incluyendo a sus socios. La mayoría de estos emprendimientos surgieron entre 2013 y 2018, evidenciando que se trata de una industria relativamente joven.

En cuanto a las preferencias de los consumidores, las variedades Blonde, Golden y Pilsen son las más populares, seguidas por la American IPA, la APA o Session IPA y las tradicionales Honey, que siguen siendo algunas de las cervezas artesanales más elegidas por los argentinos.

Agencia NA