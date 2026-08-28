Los Vencedores: un documental que revela la vida en Malvinas a través de sus habitantes

Buenos Aires, 28 agosto (NA) - El documental argentino Los Vencedores, dirigido por Pablo Aparo, tendrá en agosto su estreno internacional en el Festival de Cine de Locarno, luego de haber sido una de las películas destacadas de la última edición del BAFICI, donde obtuvo el premio a la Mejor Dirección de la Competencia Internacional y el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires.

La película, producida por Bundafilms, Criatura Films y Un Búho, Dos Búhos Cine, propone una aproximación singular a las Islas Malvinas y a quienes las habitan. Aparo viaja al archipiélago para explorar las huellas de la guerra de 1982, pero el proyecto inicial se transforma a partir del encuentro con los isleños y, especialmente, con Matthew, un habitante caracterizado por su posición "anti-argentina".

El vínculo entre el director y Matthew modifica el rumbo del relato y convierte lo que parecía ser un retrato del conflicto histórico en una historia de amistad con quien, desde la perspectiva argentina, aparece como parte del "otro lado". A través de ese vínculo, el documental busca acercarse a una sociedad compleja, atravesada por las cicatrices de la guerra, sus contradicciones y los desafíos de la vida cotidiana.

Los Vencedores fue además presentada en el Marché du Film del Festival de Cannes y participó del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. En el BAFICI recibió también reconocimientos por su sonido y como Película Innovación, además de las distinciones principales.

El filme, de 97 minutos y rodado en las Islas Malvinas y Buenos Aires, combina testimonios en inglés y castellano. Su propuesta busca desplazar la discusión sobre Malvinas del terreno de las consignas hacia el de las experiencias personales y los vínculos humanos.

Según Aparo, la película nació de una pregunta que se hizo durante años: quiénes son las personas que viven en las islas. El contacto con Matthew y otros residentes le permitió descubrir una comunidad marcada por la historia pero también atravesada por conflictos y contradicciones propios.

El director, nacido en Buenos Aires en 1986, había realizado anteriormente La Gente del Río (2012) y El espanto (2017), esta última premiada como Mejor Película en distintos festivales internacionales. Los Vencedores es su tercer documental y llegará a las salas argentinas con distribución de Cinetren.