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Orlandinho vivió una experiencia OVNI en Talampaya

Durante una excursión nocturna por el cañón riojano, el cronista de Cadena 3 y un grupo de periodistas aseguraron haber presenciado el avistamiento de tres objetos voladores no identificados.

28/08/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

Perspectiva La Rioja

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Orlando Morales y su experiencia ovni en Talampaya (imagen creada con IA).

FOTO: Orlando Morales y su experiencia ovni en Talampaya (imagen creada con IA).

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Una cobertura periodística habitual en la provincia de La Rioja se transformó en una experiencia inolvidable para Orlando Morales. El popular cronista de Cadena 3, conocido como "Orlandinho", relató haber presenciado un fenómeno ovni mientras recorría el Parque Nacional Talampaya junto a una delegación de colegas.

La excursión, que se desarrollaba bajo la luz de la luna llena y el marco del eclipse, tomó un giro inesperado cuando el grupo caminaba sobre el lecho seco del río en el cañón principal. Mientras el guía señalaba las constelaciones con un láser verde, varios objetos luminosos irrumpieron en el cielo nocturno.

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Tres luces en la noche riojana

Según el testimonio directo de Morales en el programa Juntos, la observación fue compartida por todos los comunicadores presentes en el lugar:

El primer avistamiento: un objeto volador no identificado apareció sorpresivamente sobre el cañón.

Aparición múltiple: instantes después, se sumaron dos luces más que realizaron maniobras sobre el grupo de turistas y periodistas.

Registro del hecho: el cronista aseguró contar con fotografías que registran el fenómeno y anticipó que las autoridades locales difundirán material en video sobre lo ocurrido.

A pesar de las bromas de sus compañeros en estudios, "Orlandinho" ratificó la veracidad del hecho, descartó cualquier consumo de alcohol y definió la travesía nocturna por el imponente parque riojano como una vivencia deslumbrante e imperdible.

Lectura rápida

¿Qué presenció Orlando Morales? Un fenómeno ovni mientras recorría el Parque Nacional Talampaya.

¿Quién es Orlando Morales? Un popular cronista de Cadena 3, conocido como "Orlandinho".

¿Cuándo ocurrió el avistamiento? Durante una excursión bajo la luna llena y un eclipse.

¿Dónde tuvo lugar el evento? En el Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja.

¿Cómo describió el fenómeno? Un objeto volador no identificado y dos luces más que realizaron maniobras en el cielo.

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