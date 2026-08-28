Descubren que el viviparismo en mamíferos surgió 90 millones de años antes de lo pensado

Un estudio realizado por paleontólogos del CONICET reveló que la capacidad de parir crías vivas, conocida como viviparismo, se originó en el linaje de los mamíferos durante el Triásico Tardío, entre 95 y 90 millones de años antes de lo que se había establecido previamente. Este descubrimiento se basa en el análisis de los restos fósiles de un cinodonte denominado Chiniquodon theotonicus, que data de aproximadamente 236 millones de años.

El fósil, uno de los más completos de la especie, fue encontrado en 2011 en el Parque Nacional Talampaya (La Rioja, Argentina), en rocas de la Formación Chañares. Hasta ahora, la hipótesis predominante sostenía que el viviparismo había surgido entre fines del Jurásico y principios del Cretácico, en el ancestro común de los mamíferos terios, que incluye a placentarios y marsupiales. Por lo tanto, se pensaba que todos los cinodontes anteriores debían ser ovíparos.

Nuevas conclusiones sobre el origen del viviparismo

El investigador Leandro Gaetano, del Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN) y primer autor del estudio, mencionó que al realizar un análisis histológico de la microestructura de los huesos de Chiniquodon theotonicus, encontraron una marca de crecimiento única. Esta marca, que se forma tras el nacimiento, permitió estimar la masa corporal del animal al nacer.

El análisis comparativo indicó que la masa corporal de Chiniquodon al nacer era similar a la de mamíferos placentarios actuales, lo que contrasta con las crías de otros amniotas como reptiles y monotremas, que son significativamente más pequeñas al nacer. Esto sugiere que la estrategia reproductiva de Chiniquodon theotonicus se asemejaba a la de los mamíferos placentarios, lo que implica que el viviparismo ya estaba presente en especies anteriores a los mamíferos terios.

El hallazgo plantea interrogantes sobre otras características que se consideran modernas y que podrían haber estado presentes en los cinodontes. Además, resalta la falta de conocimiento sobre la reproducción y otros aspectos biológicos durante una gran parte del Mesozoico, un periodo de 90-95 millones de años en el que se originaron y diversificaron muchos mamíferos.

Este estudio se presenta como un avance fundamental para comprender la historia evolutiva de las estrategias reproductivas en los ancestros de los mamíferos. Gaetano espera que los resultados motiven a otros investigadores a buscar más evidencias que ayuden a entender mejor estas características vinculadas al éxito de los mamíferos actuales, especialmente los placentarios.

Las conclusiones del artículo también sugieren la necesidad de actualizar exposiciones en museos y materiales educativos, resaltando que los cinodontes eran más similares a los mamíferos actuales de lo que se pensaba. Este descubrimiento tiene implicaciones en la reconstrucción de los ecosistemas del Triásico.