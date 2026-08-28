Rafaela se prepara para volar sobre la tabla: así será el skate en los Suramericanos

Rafaela será sede del skateboarding durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con las pruebas de street masculina y femenina previstas para el 18 y 19 de septiembre. La competencia tendrá lugar en el nuevo Skate Park del Ecoparque, donde los atletas buscarán destacarse con maniobras de dificultad, precisión y creatividad.

La modalidad street recrea un circuito urbano con elementos como escaleras, barandas, desniveles y rampas que los participantes utilizan para realizar sus trucos. Los jueces evaluarán la dificultad de las maniobras, la ejecución y el aprovechamiento del recorrido, por lo que el dominio de la tabla y el control durante cada pasada serán determinantes para alcanzar los mejores puntajes.

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La actividad comenzará con las prácticas oficiales del 16 y 17 de septiembre. El viernes 18 se disputarán las clasificaciones de ambas ramas: cada participante tendrá dos carreras de 45 segundos y se tomará la mejor puntuación para definir las posiciones. Al día siguiente llegará el momento de las finales, donde quedarán definidos los medallistas de los Juegos.

La llegada del skateboarding representa además una oportunidad para consolidar los espacios destinados a esta disciplina en la ciudad y mostrar una modalidad que combina deporte y cultura urbana. Rafaela será una de las tres sedes principales del certamen, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países y 43 deportes.