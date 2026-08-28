Elías Piccirillo busca evitar el juicio con un video que podría cambiar el caso
Ahora la Justicia tiene hasta el próximo martes 1° de septiembre para responder.
FOTO: Elías Piccirillo busca evitar el juicio con un video que podría cambiar el caso
Buenos Aires, 28 agosto (NA) – Elías Piccirillo intenta eludir el juicio en su contra por la supuesta colocación de un arma y drogas a Francisco Hauque. En un intento por cambiar el rumbo de la investigación, su defensa presentó un video que podría ser determinante.
Fuentes del caso confirmaron que la defensa del ex esposo de Jesica Cirio entregó un escrito en el que se adjuntó un video al que Piccirillo accedió de forma anónima.
Este archivo, cuyo contenido completo aún no ha sido revelado, podría involucrar a un policía y modificar la dirección de la pesquisa, que tiene a Piccirillo como principal acusado por supuestamente planear, financiar y ejecutar un esquema para provocar la detención de Hauque y de su pareja, Anahí Aquino Laprida. Según la acusación, se habría intentado incriminar a la pareja colocando un arma y más de un kilo de cocaína en su vehículo, todo para evitar el pago de una deuda millonaria.
"Es tremendo, puede cambiar todo", señalaron fuentes cercanas al caso respecto al video presentado.
La Justicia tiene plazo hasta el próximo martes 1° de septiembre para evaluar el video y decidir si se detiene la elevación del caso a juicio.
El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Franco Picardi, quien sostiene que la investigación está agotada en relación a los nueve imputados. Se considera que los elementos recolectados son suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza necesario para esta etapa. Los procesamientos de los acusados han quedado firmes, lo que permite que el expediente avance hacia un debate oral y público.
Lectura rápida
¿Qué busca Elías Piccirillo?
Intenta evitar el juicio en su contra presentando un video que podría cambiar el rumbo de la investigación.
¿Quién es el fiscal encargado del caso?
El fiscal federal es Franco Picardi, quien presentó el requerimiento para avanzar en la causa.
¿Cuál es la acusación principal?
Se le acusa de haber planeado la detención de Hauque y su pareja mediante la colocación de un arma y drogas en su vehículo.
¿Qué plazo tiene la Justicia para responder?
La Justicia tiene hasta el martes 1° de septiembre para evaluar el video presentado y decidir sobre el juicio.
¿Qué implicaciones tendría el video?
El contenido del video podría involucrar a un policía y modificar el rumbo de la investigación.
[Fuente: Noticias Argentinas]