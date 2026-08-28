FOTO: Elías Piccirillo busca evitar el juicio con un video que podría cambiar el caso

Buenos Aires, 28 agosto (NA) – Elías Piccirillo intenta eludir el juicio en su contra por la supuesta colocación de un arma y drogas a Francisco Hauque. En un intento por cambiar el rumbo de la investigación, su defensa presentó un video que podría ser determinante.

Fuentes del caso confirmaron que la defensa del ex esposo de Jesica Cirio entregó un escrito en el que se adjuntó un video al que Piccirillo accedió de forma anónima.

Este archivo, cuyo contenido completo aún no ha sido revelado, podría involucrar a un policía y modificar la dirección de la pesquisa, que tiene a Piccirillo como principal acusado por supuestamente planear, financiar y ejecutar un esquema para provocar la detención de Hauque y de su pareja, Anahí Aquino Laprida. Según la acusación, se habría intentado incriminar a la pareja colocando un arma y más de un kilo de cocaína en su vehículo, todo para evitar el pago de una deuda millonaria.

"Es tremendo, puede cambiar todo", señalaron fuentes cercanas al caso respecto al video presentado.

La Justicia tiene plazo hasta el próximo martes 1° de septiembre para evaluar el video y decidir si se detiene la elevación del caso a juicio.

El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Franco Picardi, quien sostiene que la investigación está agotada en relación a los nueve imputados. Se considera que los elementos recolectados son suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza necesario para esta etapa. Los procesamientos de los acusados han quedado firmes, lo que permite que el expediente avance hacia un debate oral y público.