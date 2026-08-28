FOTO: Una ejecutiva de Meta se une a OpenAI en medio de crecientes críticas en India

Sandhya Devanathan, quien se desempeñó como vicepresidenta de Meta para India y el sudeste asiático, dejó la compañía para unirse a OpenAI. En su nuevo rol, se basará en Singapur y reportará al director general de OpenAI para Asia-Pacífico, Kiran Mani. Devanathan será responsable del crecimiento de consumidores, adopción empresarial, asociaciones y compromiso regulatorio en la región.

La ejecutiva, que estuvo más de una década en Meta, dejó la empresa en un momento crítico, ya que la compañía enfrenta un creciente escrutinio en relación con temas de seguridad en línea y moderación de contenido. Recientemente, Meta se disculpó tras restringir erróneamente un post del primer ministro indio, Narendra Modi, lo que llevó al gobierno indio a convocar a ejecutivos de la empresa para discutir el incidente.

Devanathan es la segunda alta ejecutiva en unirse a OpenAI en poco tiempo. Apenas días antes, Prabhjeet Singh, exjefe de Uber en India, también se incorporó a la empresa como líder en el país. OpenAI ha estado expandiendo su presencia en la región Asia-Pacífico, abriendo oficinas en Singapur, Tokio, Seúl, Sídney y Delhi en los últimos dos años.

Tras la salida de Devanathan, el director general de Meta en India, Arun Srinivas, asumirá un rol más prominente y reportará directamente a Benjamin Joe, vicepresidente de Asia-Pacífico de la compañía.

Devanathan, quien se unió a Meta en 2016, ocupó varios puestos de liderazgo, incluyendo la dirección del negocio de juegos en Asia-Pacífico, antes de ser nombrada vicepresidenta para India y el sudeste asiático en junio del año pasado.