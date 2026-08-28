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Parabrisas fisurado: cuándo es solo un defecto en el ITV y cuándo termina en multa de la Caminera

La sanción depende del tamaño y la ubicación de la fisura. Si dificulta la visión, el inspector puede labrar acta en el acto.

28/08/2026 | 10:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Fisura en el parabrisas (Foto ilustrativa)

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En Las Varillas, Córdoba, un automovilista fue multado por la Caminera debido a un parabrisas fisurado, lo que abrió un debate sobre la normativa vigente y las infracciones correspondientes. El asunto genera incertidumbre, ya que las sanciones podrían depender del tamaño y la ubicación de la fisura.

Nicolás Molina, gerente técnico de ITV, explicó a Cadena 3 que la aprobación del ITV depende del tipo y la gravedad de la fisura en el parabrisas. “Si se trata de una rajadura menor que no dificulte la visión, se aprueba el ITV con un defecto tipo leve, y se revisa al año siguiente”, detalló Molina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, en casos donde hay dificultad en la visión, se otorga un defecto grave, lo que permite circular solo por dos meses, con la condición de que el parabrisas sea reemplazado en ese tiempo. En situaciones más críticas, como un vidrio estallado, se emite un defecto muy grave, lo que prohíbe la circulación del vehículo hasta que se cambie el parabrisas.

En tanto, desde el ITV Las Varillas, informaron a Cadena 3 que el vehículo involucrado no se registró en su base de datos y que, en su instalación, no se concede la oblea si el parabrisas está roto. En ese ITV, la revisión se limita a 30 días, tras los cuales se debe presentar el parabrisas en condiciones.

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Las Varillas? Un automovilista fue multado por la Caminera debido a un parabrisas fisurado.

¿Quién explicó la normativa sobre el ITV? Nicolás Molina, gerente técnico de ITV, explicó la normativa vigente.

¿Cuándo se otorgan diferentes tipos de defectos? Dependiendo de la gravedad de la fisura, se otorgan defectos leves, graves o muy graves.

¿Dónde se registró el vehículo involucrado? El vehículo no se registró en la base de datos del ITV Las Varillas.

¿Por qué es importante la condición del parabrisas? La condición del parabrisas determina la aprobación del ITV y la posibilidad de circular.

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