Parabrisas fisurado: cuándo es solo un defecto en el ITV y cuándo termina en multa de la Caminera
La sanción depende del tamaño y la ubicación de la fisura. Si dificulta la visión, el inspector puede labrar acta en el acto.
28/08/2026 | 10:39Redacción Cadena 3
FOTO: Fisura en el parabrisas (Foto ilustrativa)
-
Audio. El caso de Martín, el porteño Lucy: de la libertad anticipada a nuevos delitos en Córdoba Noticias F
Juntos
En Las Varillas, Córdoba, un automovilista fue multado por la Caminera debido a un parabrisas fisurado, lo que abrió un debate sobre la normativa vigente y las infracciones correspondientes. El asunto genera incertidumbre, ya que las sanciones podrían depender del tamaño y la ubicación de la fisura.
Nicolás Molina, gerente técnico de ITV, explicó a Cadena 3 que la aprobación del ITV depende del tipo y la gravedad de la fisura en el parabrisas. “Si se trata de una rajadura menor que no dificulte la visión, se aprueba el ITV con un defecto tipo leve, y se revisa al año siguiente”, detalló Molina.
/Inicio Código Embebido/
Controversia vial. Lo multaron en Las Varillas por circular con el parabrisas fisurado pese a tener RTO aprobado
El conductor asegura que en la revisión técnica le dieron un año de plazo para cambiarlo. El caso generó un fuerte debate. VIDEO.
/Fin Código Embebido/
Sin embargo, en casos donde hay dificultad en la visión, se otorga un defecto grave, lo que permite circular solo por dos meses, con la condición de que el parabrisas sea reemplazado en ese tiempo. En situaciones más críticas, como un vidrio estallado, se emite un defecto muy grave, lo que prohíbe la circulación del vehículo hasta que se cambie el parabrisas.
En tanto, desde el ITV Las Varillas, informaron a Cadena 3 que el vehículo involucrado no se registró en su base de datos y que, en su instalación, no se concede la oblea si el parabrisas está roto. En ese ITV, la revisión se limita a 30 días, tras los cuales se debe presentar el parabrisas en condiciones.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Las Varillas? Un automovilista fue multado por la Caminera debido a un parabrisas fisurado.
¿Quién explicó la normativa sobre el ITV? Nicolás Molina, gerente técnico de ITV, explicó la normativa vigente.
¿Cuándo se otorgan diferentes tipos de defectos? Dependiendo de la gravedad de la fisura, se otorgan defectos leves, graves o muy graves.
¿Dónde se registró el vehículo involucrado? El vehículo no se registró en la base de datos del ITV Las Varillas.
¿Por qué es importante la condición del parabrisas? La condición del parabrisas determina la aprobación del ITV y la posibilidad de circular.