Córdoba será sede del 9° Encuentro Nacional Mixed Ability.

El deporte inclusivo en la Argentina suma un nuevo hito. Córdoba Capital fue elegida como sede oficial para la celebración del 9° Encuentro Nacional Mixed Ability, el torneo inclusivo más relevante del país. Durante el 21 y 22 de noviembre de 2026, las instalaciones del Córdoba Rugby Club (ubicado en Av. Juan B. Justo 6500, Barrio Liceo General Paz) albergarán a cientos de deportistas que competirán en rugby, hockey y básquet.

La modalidad Mixed Ability propone la integración en una misma cancha de personas con y sin discapacidad. En esta novena edición la convivencia, la unidad y la pasión deportiva serán el verdadero motor de dos jornadas pensadas para derribar barreras sociales a través del juego.

Presentación oficial en el Cabildo de Córdoba

Como antesala a las jornadas deportivas de noviembre, se llevará a cabo la presentación oficial del evento el viernes 4 de septiembre a las 18:00 hs. en el Cabildo de Córdoba. El acto contará con la presencia de capitanes y capitanas de todos los equipos cordobeses de rugby, hockey y básquet que participan en la modalidad Mixed Ability. Se invita a la prensa y a la comunidad a presenciar y registrar este momento institucional.

Acerca del Córdoba Rugby Club y Toros XV

El Córdoba Rugby Club es una institución deportiva caracterizada por su fuerte sentido de pertenencia y trabajo en equipo. Es un referente provincial en deporte inclusivo gracias a Toros XV, el primer equipo de rugby mixed ability de Córdoba Capital, iniciado el 18 de diciembre de 2021. A cuatro años de su creación, cuenta con más de 55 jugadores repartidos en tres divisiones (Toros XS - infantiles, Toros XV - juveniles y Pre-Mix - mayores) y un cuerpo técnico-voluntario de más de 25 personas.