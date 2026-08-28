Córdoba será sede del 9° Encuentro Nacional Mixed Ability
El próximo 21 y 22 de noviembre de 2026, el Córdoba Rugby Club recibirá a más de 25 equipos de todo el país en una jornada histórica de rugby, hockey y básquet bajo la modalidad inclusiva Mixed Ability.
28/08/2026 | 10:38Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba será sede del 9° Encuentro Nacional Mixed Ability.
El deporte inclusivo en la Argentina suma un nuevo hito. Córdoba Capital fue elegida como sede oficial para la celebración del 9° Encuentro Nacional Mixed Ability, el torneo inclusivo más relevante del país. Durante el 21 y 22 de noviembre de 2026, las instalaciones del Córdoba Rugby Club (ubicado en Av. Juan B. Justo 6500, Barrio Liceo General Paz) albergarán a cientos de deportistas que competirán en rugby, hockey y básquet.
La modalidad Mixed Ability propone la integración en una misma cancha de personas con y sin discapacidad. En esta novena edición la convivencia, la unidad y la pasión deportiva serán el verdadero motor de dos jornadas pensadas para derribar barreras sociales a través del juego.
Presentación oficial en el Cabildo de Córdoba
Como antesala a las jornadas deportivas de noviembre, se llevará a cabo la presentación oficial del evento el viernes 4 de septiembre a las 18:00 hs. en el Cabildo de Córdoba. El acto contará con la presencia de capitanes y capitanas de todos los equipos cordobeses de rugby, hockey y básquet que participan en la modalidad Mixed Ability. Se invita a la prensa y a la comunidad a presenciar y registrar este momento institucional.
Acerca del Córdoba Rugby Club y Toros XV
El Córdoba Rugby Club es una institución deportiva caracterizada por su fuerte sentido de pertenencia y trabajo en equipo. Es un referente provincial en deporte inclusivo gracias a Toros XV, el primer equipo de rugby mixed ability de Córdoba Capital, iniciado el 18 de diciembre de 2021. A cuatro años de su creación, cuenta con más de 55 jugadores repartidos en tres divisiones (Toros XS - infantiles, Toros XV - juveniles y Pre-Mix - mayores) y un cuerpo técnico-voluntario de más de 25 personas.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebrará en Córdoba Capital? El 9° Encuentro Nacional Mixed Ability, un torneo inclusivo de rugby, hockey y básquet.
¿Quiénes participan en el evento? Deportistas con y sin discapacidad de diversas disciplinas deportivas.
¿Cuándo se llevará a cabo la presentación oficial? El viernes 4 de septiembre a las 18:00 hs..
¿Dónde se realizará el evento? En el Córdoba Rugby Club, ubicado en Av. Juan B. Justo 6500, Barrio Liceo General Paz.
¿Por qué es importante el evento? Promueve la integración y derriba barreras sociales a través del deporte inclusivo.