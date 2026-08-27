La provincia de Santa Fe ya tiene nuevo Código Electoral: qué cambia a partir de 2027

El Senado de Santa Fe convirtió este jueves en ley el nuevo Código Electoral de la provincia, una reforma que actualiza las reglas para las elecciones santafesinas y que comenzará a tener impacto en los comicios de 2027. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en general, aunque el bloque Justicialista rechazó algunos artículos durante el tratamiento en particular.

El proyecto, que ya había recibido la aprobación de la Cámara de Diputados, establece un nuevo marco para la organización de las elecciones, las candidaturas, las primarias y la distribución de cargos. En total, el nuevo Código contiene 297 artículos.

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Uno de los aspectos que se mantiene es la Boleta Única, aunque cambiará la cantidad y los modelos que se utilizarán en cada instancia electoral. “Sigue habiendo boleta única”, explicó el presidente del bloque de Unidos, Rodrigo Borla, al detallar que en las elecciones primarias habrá cinco boletas, mientras que en las generales serán tres.

Otro de los cambios incorporados al nuevo régimen es la inclusión constitucional del voto joven a partir de los 16 años.

El nuevo Código también establece modificaciones en los pisos electorales. Para acceder a la elección general se fija un mínimo del 1% de los votos válidos emitidos, mientras que se mantienen otros umbrales del 7% y 4% para diferentes instancias vinculadas con la competencia electoral y la distribución de cargos.

La reforma también introduce cambios en el régimen de las localidades que se incorporen como municipios, con categorías determinadas según la cantidad de habitantes. Las poblaciones de hasta 3.000 habitantes tendrán un régimen específico, mientras que aquellas que tengan entre 3.000 y 20.000 habitantes elegirán intendente y concejales mediante una lista unificada.

En las localidades más pequeñas también se modifica la duración de los mandatos. Los nuevos intendentes pasarán a tener cuatro años de gestión, en lugar del esquema vigente de períodos más breves. La modificación comenzará a aplicarse después de las elecciones del próximo año.

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El nuevo Código contempla además modificaciones en el sistema de candidaturas y en la composición de la Legislatura. Entre los cambios se encuentra la posibilidad de que una misma persona pueda ser candidata a gobernador hasta tres veces dentro de una misma agrupación, incluso acompañada por distintos candidatos a vicegobernador.

Otro de los puntos centrales de la reforma está relacionado con la Cámara de Diputados. El nuevo esquema deja atrás la denominada mayoría automática, al modificar el mecanismo de distribución de bancas y avanzar hacia una integración proporcional.

La sanción definitiva se produjo luego de que Diputados aprobara el proyecto una semana atrás por 43 votos contra 4. En el Senado, donde ninguna de las bancadas que habían rechazado la iniciativa en la Cámara baja tiene representación, el proyecto consiguió el respaldo general de los 19 senadores.

Con la votación de este jueves, Santa Fe cuenta formalmente con un nuevo Código Electoral que reemplazará el esquema vigente y establecerá las reglas con las que la provincia concurrirá a las urnas en los próximos procesos electorales.

Informe de Emiliano Guardia.