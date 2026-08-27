Eclipse lunar: horarios y cómo verlo desde el Complejo Astronómico de Rosario

FOTO: Este domingo habrá un eclipse lunar y una Luna de Sangre: cómo observarlo

El Complejo Astronómico Municipal de Rosario abrirá sus puertas esta noche para que el público pueda observar el eclipse parcial de Luna con los instrumentos del observatorio y acompañamiento de técnicos especializados.

La actividad comenzará a las 23.30, coincidiendo con el inicio de la fase parcial del fenómeno, y será de acceso libre y gratuito. El espacio permanecerá abierto hasta la finalización de esa etapa del eclipse, con personal del observatorio disponible para explicar las distintas fases y responder consultas.

Según explicó en Cadena 3 Rosario Hugo Missio, técnico del Complejo Astronómico Municipal, se trata de un eclipse parcial en el que la sombra de la Tierra llegará a cubrir el 93,5% de la superficie de la Luna llena.

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“El eclipse ocurre cuando la Luna llena cruza a través del cono de sombra de la Tierra, que es proyectada por esta hacia el espacio”, explicó Missio. El fenómeno podrá observarse desde distintos puntos de América del Sur, parte de América del Norte y gran parte de la Antártida.

Uno de los momentos más llamativos será el cambio de color de la Luna. A medida que avance el eclipse, el satélite adquirirá una tonalidad rojiza o cobriza, un efecto que da lugar a la denominación popular de “Luna de sangre”.

“Esto es producto de los rayos de longitud de onda roja que pasan a través de la atmósfera de nuestro planeta y es lo que justamente tiñe la Luna de ese color”, detalló el técnico.

El fenómeno comenzará con su fase penumbral a las 22.22, cuando la Luna ingrese en la zona exterior de la sombra terrestre. La fase parcial comenzará a las 23.33, momento en el que comenzará a observarse con mayor claridad el oscurecimiento del disco lunar.

El máximo del eclipse parcial llegará a la 1.12 de la madrugada, cuando el 93,5% de la Luna se encuentre cubierto por la sombra de la Tierra. Según la explicación brindada desde el observatorio, en ese momento quedará visible apenas una pequeña porción del disco lunar.

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La fase penumbral finalizará a las 4.03, aunque la apertura especial del Complejo Astronómico Municipal se extenderá hasta la finalización de la fase parcial.

La propuesta busca que los rosarinos puedan seguir el fenómeno con equipamiento astronómico y, al mismo tiempo, conocer qué ocurre durante cada una de sus etapas a través de las explicaciones del personal especializado.

Informe de Agostina Meneghetti.