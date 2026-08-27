Se lleva a cabo el velorio popular de Rubén Rada en Montevideo, con miles de despedidas emotivas

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- A las 14.00 comenzó el velorio de Rubén "El Negro" Rada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo uruguayo, que se extenderá hasta las 21.00, en el contexto de un día de duelo nacional. Este evento ha sido una despedida masiva y popular, que se ha replicado en las calles de Montevideo, donde numerosos seguidores han salido a rendir homenaje con tambores.

El reconocido músico, que dejó un legado imborrable en la música uruguaya, falleció el miércoles 26 de agosto a los 83 años tras complicaciones de una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante tres semanas. Su partida ha dejado una huella profunda, reflejada en el último adiós que le brindan sus seguidores.

Desde tempranas horas de este jueves, miles de personas se han congregado en el Palacio Legislativo, formando largas filas para acercarse al féretro y dejar flores o recuerdos. Los seres queridos del artista también están presentes, rodeados de coronas de flores en un ambiente cargado de emoción.

Entre los asistentes se encuentran figuras políticas como la exvicepresidenta Lucía Topolansky, mientras que la familia del artista, incluyendo a su hija Julieta Rada, ha estado presente desde el inicio del velorio. Un momento conmovedor se produjo cuando la senadora Blanca Rodríguez recibió a Julieta en el lugar.

Este día de duelo oficial, marcado por la tristeza y el respeto, ha motivado a muchos seguidores a reunirse en diferentes puntos de Montevideo, especialmente en Minas e Islas de Flores, en los barrios Sur y Palermo. Las redes sociales han sido un canal de convocatoria para quienes querían rendir su homenaje.

Las comparsas improvisadas, junto con cantos y candombes, se han extendido hasta la madrugada en los barrios que siempre estuvieron vinculados a la historia de Rada. Su legado musical sigue vivo en cada rincón de la ciudad.

La familia del músico ha informado que el sepelio está programado para el viernes 28, con un cortejo que partirá a las 11.00 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile hacia el Cementerio del Norte, donde descansarán los restos del querido artista.

El presidente Yamandú Orsi expresó su conmoción ante la pérdida, afirmando que el entorno gubernamental se encuentra "descolocado y desorientado". Afirmó que "quería que lo recordáramos de cierta forma y no de otra, así que habrá que moverse".