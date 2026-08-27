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Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial

El conjunto argentino venció a su rival por 1-0 con gol de la cordobesa Julieta Jankunas. Enfrentará a Países Bajos este sábado.

27/08/2026 | 17:09Redacción Cadena 3

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Las Leonas se metieron en la final. (Foto: AP)

FOTO: Las Leonas se metieron en la final. (Foto: AP)

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La Argentina le ganó 1-0 a Australia en un muy sufrido encuentro y se metió en la gran final del Mundial de hockey, donde se enfrentará con Países Bajos.

Las dirigidas por Fernando Ferrara vencieron a su rival por 1-0 con gol de la cordobesa Julieta Jankunas e irán en busca de la tercera consagración de su historia.

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El encuentro comenzó con una muy clara situación para Australia, que al minuto tuvo un córner corto, aunque Las Leonas lo defendieron muy bien para evitar recibir un golpazo de entrada. Con el pasar de los minutos, las jugadoras argentinas fueron acomodándose para igualar el desarrollo del juego.

Ya en el segundo cuarto, empezó a verse un leve dominio de Las Leonas, que incluso tuvieron su primer chance a través de un córner corto, aunque no pudieron capitalizarla.

En el tercer cuarto continuó el dominio para las dirigidas por Fernando Ferrara, quienes generaron dos córners cortos, aunque seguían sufriendo por la falta de efectividad.

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Finalmente, la apertura del marcador llegó recién al minuto y medio del último cuarto, cuando Las Leonas pudieron convertir a través de un desvío de Jankunas luego de una muy buena jugada preparada, en el que era el cuarto córner corto consecutivo.

En los últimos minutos Las Leonas sufrieron mucho, ya que Australia tuvo dos córners cortos consecutivos, pero la arquera argentina Cristina Cosentino se lució con muy buenas atajadas para mantener la ventaja.

Además, cuando quedaban solo 17 segundos Australia hizo un gol que finalmente fue anulado, debido a que ninguna jugadora del combinado del país oceánico tocó la bocha dentro del área.

De esta manera, Las Leonas se metieron en la gran final del Mundial, donde se enfrentarán el sábado a partir de las 11 de la mañana (hora de Argentina) con Países Bajos, que ya ganó esta competición en nueve ocasiones y que además se impuso en las últimas tres.

Las Leonas, por su parte, irán en busca de su tercer título en un Mundial, luego de los conseguidos en Perth 2002 y en Rosario 2010.

Lectura rápida

¿Qué logró la Argentina en el partido contra Australia? La Argentina ganó 1-0 y se clasificó a la gran final del Mundial de hockey.

¿Quién anotó el gol del partido? El gol fue anotado por la cordobesa Julieta Jankunas.

¿Cuándo se jugará la final? La final se jugará el sábado a partir de las 11 de la mañana (hora de Argentina).

¿Dónde se enfrentarán Argentina y Países Bajos? El encuentro será en el contexto del Mundial de hockey.

¿Por qué fue anulado el gol de Australia? El gol de Australia fue anulado porque ninguna jugadora tocó la bocha dentro del área.

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