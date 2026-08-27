En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tecnología

Bluesky presenta opción para evitar viralizar publicaciones en su plataforma

La nueva función de Bluesky permite a los usuarios optar por no mostrar sus publicaciones en el feed Discover. Esta herramienta busca ofrecer mayor privacidad a quienes prefieren compartir solo con sus seguidores.

27/08/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Bluesky: nueva opción de privacidad

FOTO: Bluesky: nueva opción de privacidad

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La plataforma de redes sociales Bluesky lanzó recientemente una nueva función que permite a los usuarios evitar que sus publicaciones aparezcan en el feed Discover de la aplicación. Esta actualización se produce justo después de que la red social introdujera la posibilidad de cargar videos más largos, y busca responder a las necesidades de aquellos que desean compartir contenido solo con sus seguidores.

La característica de opt-out algorítmico se implementó para dar a los usuarios mayor control sobre su visibilidad en la plataforma. Actualmente, cualquier publicación realizada en Bluesky es pública por defecto, lo que significa que puede ser vista por cualquier usuario dentro de la red. Sin embargo, con esta nueva opción, los usuarios pueden elegir que sus publicaciones no sean mostradas en el feed Discover, haciéndolas menos accesibles a personas fuera de su círculo personal.

Según la empresa, la decisión de implementar esta función se debió a que no todos los usuarios buscan volverse virales; algunos prefieren compartir contenido de forma más íntima, dirigiéndose únicamente a sus seguidores. Para activar esta opción, los usuarios deben acceder a la sección de Privacidad y Seguridad en la configuración de la aplicación. La empresa advierte que el cambio puede tardar hasta una hora en reflejarse.

Además, esta implementación se extiende más allá de la aplicación de Bluesky. La preferencia se registra a nivel de cuenta, lo que significa que los usuarios que publiquen desde otras aplicaciones que utilicen el mismo protocolo subyacente, AT Proto, también podrán llevar consigo esta configuración. No obstante, aunque las aplicaciones externas pueden acceder a esta información, deben decidir si la respetan o no.

Lectura rápida

¿Qué función nueva lanzó Bluesky?
Una opción que permite a los usuarios evitar que sus publicaciones aparezcan en el feed Discover.

¿Por qué se implementó esta función?
Para ofrecer mayor privacidad a los usuarios que prefieren compartir contenido solo con sus seguidores.

¿Cómo se activa esta opción?
Los usuarios deben habilitarla en la sección de Privacidad y Seguridad de la configuración de la aplicación.

¿Cuánto tiempo tarda en aplicarse el cambio?
Puede tardar hasta una hora en reflejarse en la cuenta del usuario.

¿A qué nivel se registra la preferencia?
A nivel de cuenta, permitiendo que se aplique incluso en otras aplicaciones que utilicen el mismo protocolo.

Lo más visto

Tecnología

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf