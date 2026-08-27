Bluesky presenta opción para evitar viralizar publicaciones en su plataforma

La plataforma de redes sociales Bluesky lanzó recientemente una nueva función que permite a los usuarios evitar que sus publicaciones aparezcan en el feed Discover de la aplicación. Esta actualización se produce justo después de que la red social introdujera la posibilidad de cargar videos más largos, y busca responder a las necesidades de aquellos que desean compartir contenido solo con sus seguidores.

La característica de opt-out algorítmico se implementó para dar a los usuarios mayor control sobre su visibilidad en la plataforma. Actualmente, cualquier publicación realizada en Bluesky es pública por defecto, lo que significa que puede ser vista por cualquier usuario dentro de la red. Sin embargo, con esta nueva opción, los usuarios pueden elegir que sus publicaciones no sean mostradas en el feed Discover, haciéndolas menos accesibles a personas fuera de su círculo personal.

Según la empresa, la decisión de implementar esta función se debió a que no todos los usuarios buscan volverse virales; algunos prefieren compartir contenido de forma más íntima, dirigiéndose únicamente a sus seguidores. Para activar esta opción, los usuarios deben acceder a la sección de Privacidad y Seguridad en la configuración de la aplicación. La empresa advierte que el cambio puede tardar hasta una hora en reflejarse.

Además, esta implementación se extiende más allá de la aplicación de Bluesky. La preferencia se registra a nivel de cuenta, lo que significa que los usuarios que publiquen desde otras aplicaciones que utilicen el mismo protocolo subyacente, AT Proto, también podrán llevar consigo esta configuración. No obstante, aunque las aplicaciones externas pueden acceder a esta información, deben decidir si la respetan o no.