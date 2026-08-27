La CFO de Rivian, Claire McDonough, deja la empresa para un nuevo desafío profesional

Claire McDonough, CFO de Rivian, anunció su renuncia, efectiva el 30 de octubre, para perseguir una nueva oportunidad y mudarse a la Costa Este, donde podrá estar más cerca de su familia. La noticia fue comunicada a través de un informe regulatorio el jueves pasado.

En su publicación en LinkedIn, McDonough indicó que asumirá un nuevo rol como CFO en GE Vernova. La compañía aclaró que su salida no se debe a desacuerdos internos y que ya se encuentra en la búsqueda de su reemplazo. Mientras tanto, Derek Mulvey, vicepresidente de finanzas, asumirá el cargo de CFO interino tras la partida de McDonough.

La renuncia de McDonough se produce en un momento crucial para Rivian, que está enfocada en proyectos significativos, como el aumento de la producción y ventas de su SUV R2, el cual comenzó a ser enviado a clientes este verano.

McDonough se unió a Rivian en enero de 2021, reemplazando a Ryan Green en un período crítico para la empresa. Durante su gestión, Rivian recaudó miles de millones de dólares para lanzar sus vehículos eléctricos, incluyendo el R1T y el R1S, además de una furgoneta de entrega comercial.

A pesar de los retrasos y costos adicionales, la compañía logró comenzar la producción de su R1T y realizó una de las mayores ofertas públicas iniciales (IPO) del año, recaudando $12 mil millones. Sin embargo, desde su debut en bolsa a $78, las acciones de Rivian han caído a $16.80.

Como CFO, McDonough fue clave en la mejora del balance financiero de Rivian y en la reducción de costos de ingresos. Aunque no tenía experiencia previa en la industria automotriz, colaboró estrechamente con los equipos de diseño e ingeniería y con el CEO RJ Scaringe para garantizar que los futuros vehículos fueran competitivos sin comprometer la rentabilidad.

Además, jugó un papel importante en una alianza tecnológica con Volkswagen Group, que se formalizó en noviembre de 2024, donde VW acordó invertir hasta $5.8 mil millones en Rivian hasta 2027 a cambio de acceso a su arquitectura eléctrica y conocimientos de software.

"Juntos, lanzamos el R1T, el R1S y nuestra furgoneta comercial, impulsamos la innovación tecnológica y las asociaciones, construimos nuestras operaciones de salida al mercado y posicionamos a la compañía para una escala global y rentabilidad con el lanzamiento del R2", escribió McDonough en LinkedIn. "Ser parte de la transformación de Rivian, desde una visión ambiciosa hasta una empresa que define la categoría, ha sido el momento culminante de mi carrera".