FOTO: Condenan a tres años de prisión a un hombre por operar juegos de azar en San Telmo

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Un hombre ha sido condenado a tres años de prisión por el delito de organización y explotación de juegos de azar sin autorización en un establecimiento del barrio de San Telmo. La sentencia fue emitida tras una investigación que reveló que el local operaba como un "Ciber" pero en realidad se dedicaba a las apuestas.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, la indagación se inició cuando la División Investigaciones Comunales 1 Sur detectó en redes sociales una imagen que mostraba un lugar con múltiples computadoras encendidas, donde se accedía a juegos conocidos como "slots" (tragamonedas) a través de Instagram.

El implicado también publicitaba el comercio, lo que llevó a la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, dirigida por Juan Rozas, a delegar la investigación a la Policía de la Ciudad. Se constató que el local, aunque tenía la fachada de un "Ciber", en realidad realizaba actividades ilegales.

El establecimiento no advertía que no estaba autorizado para menores de 18 años ni contaba con la habilitación de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). A raíz de esto, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 26 ordenó un allanamiento, donde se encontró un espacio con 25 boxes individuales equipados con computadoras que permitían el acceso a juegos de azar similares a los de las máquinas tragamonedas.

Las apuestas se realizaban a partir de $5 mil y se cobraban en el lugar. Ante esta situación, se ordenó el arresto del encargado y la incautación de computadoras, teléfonos, anotaciones y dinero en efectivo.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró el comercio, que además no contaba con medidas de seguridad, como matafuegos, y permitía fumar en su interior.

El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA (CIJ) y participaron la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad, personal de la AGC y de LOTBA.

El hombre, a través de un juicio abreviado, reconoció su responsabilidad en los delitos y aceptó una pena de prisión condicional de tres años, además de comprometerse a cumplir con ciertas reglas de conducta.