Renovaron el muelle de la Fluvial: "Más de 70 años que no se hacía una obra así"

FOTO: Acto por la renovación el muelle de la Terminal Fluvial de Rosario.

FOTO: Acto por la renovación el muelle de la Terminal Fluvial de Rosario.

La Terminal Fluvial de Rosario volvió a habilitar este jueves su sector de muelles luego de más de 200 días de obras y una inversión provincial cercana a los 2.700 millones de pesos.

La intervención permitió recuperar una estructura que presentaba hundimientos, socavones y sectores que habían quedado prácticamente inutilizables.

/Inicio Código Embebido/

?? “ES UN DÍA HISTÓRICO”: INAUGURARON EL NUEVO MUELLE DE LA FLUVIAL



Este jueves se realiza el acto de inauguración del nuevo muelle de la Terminal Fluvial de Rosario, una obra que demandó una inversión provincial de unos 2.700 millones de pesos.



?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 pic.twitter.com/IyAIAJkNAi — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 27, 2026

/Fin Código Embebido/

Durante el acto de reapertura, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó al móvil de Cadena 3 Rosario la magnitud de los trabajos realizados y señaló que hacía décadas que no se ejecutaba una intervención de estas características en la terminal.

“Más de 70 años que no se hacía una obra de esta magnitud aquí en esta estación fluvial”, sostuvo Puccini, quien recordó que el sector presentaba importantes problemas estructurales. “Estaba casi todo suspendido, no se podía transitar, había socavones, hubo momentos de mucho peligro”, describió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La renovación no se limitó al aspecto superficial del espacio. Según explicó la presidenta del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Graciela Alabarce, uno de los principales desafíos fue intervenir una estructura de más de un siglo de antigüedad y reforzarla para permitir su utilización nuevamente.

“Lo importante es lo de abajo”, remarcó Alabarce al referirse a una obra que, a simple vista, aparece como un nuevo espacio parquizado. En ese sentido, detalló que se colocaron 27 pilotes enterrados entre 12 y 13 metros de profundidad, además de losas, vigas y otras estructuras de refuerzo.

“Como si fueran columnas subterráneas”, explicó la titular del Enapro, quien señaló que el objetivo fue generar una estructura segura y con mayor durabilidad para las próximas décadas.

Los trabajos también incluyeron nuevos sistemas de amarre y defensas, pasarelas, iluminación, riego y servicios para las embarcaciones. La intervención permitió además integrar nuevamente el sector de la terminal con la costa central y ampliar el espacio de circulación para los visitantes.

La recuperación del muelle abre ahora la posibilidad de sumar nuevas actividades vinculadas al río. Puccini adelantó que próximamente se ejecutará un nuevo muelle en el sector sur, mientras que el barco Ciudad de Rosario tendrá allí un espacio para realizar paseos.

“Queremos animarnos a más”, sostuvo el ministro, al mencionar la posibilidad de incorporar nuevas embarcaciones turísticas y avanzar en proyectos vinculados con el transporte fluvial de pasajeros.

En esa línea, Alabarce señaló que la obra forma parte de un proyecto más amplio para recuperar la actividad de la terminal. “Esto forma parte de un plan, no es una obra de infraestructura aquí y nada más”, afirmó.

Entre las iniciativas que se analizan aparecen también la recuperación del sector del Mangrullo, una mayor vinculación con las islas y la posibilidad de desarrollar servicios de transporte fluvial hacia otras localidades de la región.

Informe de Agostina Meneghetti.