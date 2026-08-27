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Temporal en Santa Fe: 53 viviendas afectadas en Las Rosas y San Genaro

El fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles y cortes de energía. Hubo dos familias evacuadas en Las Rosas y autoevacuados en San Genaro. No se registraron heridos.

27/08/2026 | 16:12Redacción Cadena 3 Rosario

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El fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles y cortes de energía.

FOTO: El fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles y cortes de energía.

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Un fuerte temporal de viento y granizo golpeó este jueves a Las Rosas y San Genaro, donde se contabilizaron al menos 53 viviendas afectadas, además de daños en una escuela, caída de árboles, voladuras de techos y cortes en el suministro eléctrico.

El Gobierno de Santa Fe desplegó personal de Protección Civil, junto con equipos municipales, Bomberos Voluntarios, Policía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano para asistir a los damnificados y relevar los daños.

En Las Rosas, una de las localidades más afectadas, se registraron 29 viviendas con daños de distinta consideración y dos familias debieron ser evacuadas. Según informaron desde la Provincia, no hubo personas heridas y las consecuencias fueron únicamente materiales.

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El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, y el coordinador regional, Aníbal Gómez, indicaron que los equipos provinciales trabajan junto con Bomberos Voluntarios de la ciudad y de localidades cercanas.

También intervienen agentes de la EPE y de la Policía, mientras continúan las tareas para normalizar la situación y asistir a los vecinos afectados.

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San Genaro, con 24 viviendas dañadas y cortes de luz

En San Genaro, el temporal dejó 24 viviendas afectadas y provocó daños en la galería de una escuela. El subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Daniel Basile, explicó que durante la media mañana el cielo se oscureció rápidamente y posteriormente se produjo una ráfaga de viento de gran intensidad que ocasionó voladuras de techos y otros daños materiales.

No hubo víctimas ni heridos y las personas cuyas casas resultaron afectadas se autoevacuaron en viviendas de familiares.

El fenómeno también provocó la interrupción del suministro eléctrico en toda la ciudad. Personal de la EPE trabaja para restablecer el servicio, mientras agentes de Seguridad Vial ordenan el tránsito sobre la ruta debido a que los semáforos permanecen fuera de funcionamiento.

En el operativo también participan Bomberos Voluntarios, la Municipalidad, Protección Civil y equipos del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Relevamiento y asistencia a los damnificados

Desde el Gobierno provincial señalaron que se desplegaron equipos territoriales para determinar el alcance de los daños y definir las medidas de asistencia necesarias para las familias afectadas.

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El operativo se desarrolla de manera coordinada entre Protección Civil, los gobiernos locales y distintas áreas provinciales.

En otras localidades de la zona también se registraron granizo y fuertes ráfagas de viento, aunque hasta el momento no se informaron consecuencias de consideración.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Las Rosas y San Genaro? Un fuerte temporal de viento y granizo afectó a ambas localidades, dejando al menos 53 viviendas dañadas.

¿Quiénes están asistiendo a los damnificados? El Gobierno de Santa Fe, con personal de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Policía y la EPE, está brindando asistencia.

¿Cuándo sucedió el evento climático? El temporal ocurrió el jueves, causando daños significativos en la mañana.

¿Dónde se registraron los daños? Los daños se registraron principalmente en Las Rosas y San Genaro, con 29 y 24 viviendas afectadas respectivamente.

¿Por qué se activó la asistencia? Se activó debido a los daños materiales y la necesidad de ayudar a las familias afectadas por el temporal.

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