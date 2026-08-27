FOTO: La Corte revoca fallo que favorecía a policía condenado por la muerte de un joven en Jujuy

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que había favorecido a un policía condenado por el homicidio de Josué Saúl Mendoza, un joven que fue golpeado y estrangulado mientras se encontraba detenido en una comisaría de Jujuy. Su fallecimiento se intentó presentar como un suicidio.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público y dejó sin efecto el fallo que había reducido la condena contra el oficial Alejandro Raúl Carlos, según la documentación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El caso se remonta al 30 de junio de 2006, cuando Mendoza fue detenido tras un incidente ocurrido en las cercanías de la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, después de que la Selección argentina quedara eliminada en el Mundial de Alemania.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el joven había estado bebiendo en un bar y se habría resistido al arresto, siendo luego trasladado a una dependencia policial.

Otros detenidos informaron que Mendoza fue golpeado a patadas por policías y, posteriormente, apareció colgado de los barrotes de la celda, en una escena que intentaba mostrar que se había quitado la vida. Sin embargo, las pericias determinaron que había sido estrangulado.

En el juicio oral, Carlos fue condenado a prisión perpetua como coautor responsable de homicidio agravado y apremios ilegales. Otro efectivo recibió una pena de cuatro años de prisión por los apremios y se ordenó investigar la eventual participación de otros policías.

La defensa apeló y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, por mayoría, revisó la sentencia, considerando a Carlos como partícipe secundario del homicidio agravado y coautor de los apremios ilegales.

Como resultado de esta decisión, la pena fue reducida a 14 años de prisión e inhabilitación por el mismo período. El tribunal consideró cumplida la condena y ordenó la libertad del policía en 2020.

El Ministerio Público llevó el caso ante la Corte Suprema, argumentando que esta revisión había sido arbitraria.

En septiembre de 2025, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó a favor del planteo fiscal, recordando que se había comprobado que Carlos, junto con otros funcionarios policiales, sometió a Mendoza a una severa golpiza y luego lo estranguló y sofocó hasta causarle la muerte.

Según esa reconstrucción, el cadáver fue colocado en el baño del sector de detenidos para simular que Mendoza se había suicidado.

La Procuración cuestionó el argumento utilizado por la Justicia jujeña para revisar la condena firme, sosteniendo que no existía la contradicción entre decisiones judiciales invocada para habilitar ese procedimiento.

Para el Ministerio Público, se había llevado a cabo una "ilegal y arbitraria revisión integral" de una condena que tenía autoridad de cosa juzgada desde hacía varios años.

La Corte Suprema aceptó la queja, se remitió a los fundamentos del dictamen de la Procuración General, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia que había beneficiado al policía.

El expediente deberá regresar a la Justicia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo resuelto por el máximo tribunal.