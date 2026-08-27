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El desempleo en Brasil cae al 5,3% y marca un mínimo histórico en julio

La cantidad de desocupados en Brasil se situó en 5,8 millones, con una baja del 8% respecto al trimestre anterior, según el IBGE.

27/08/2026 | 17:13Redacción Cadena 3

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El número de personas desocupadas se situó en 5,8 millones en Brasil.

FOTO: El número de personas desocupadas se situó en 5,8 millones en Brasil.

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Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La tasa de desempleo en Brasil se redujo al 5,3 por ciento durante el trimestre móvil que finalizó en julio, marcando así el nivel más bajo en la historia de esta serie. En este período, la población ocupada alcanzó un récord de 103,3 millones de personas, de acuerdo con el informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Este nuevo dato representa una disminución respecto al 5,8 por ciento que se registró en el trimestre móvil que concluyó en abril, y también es inferior al 5,6 por ciento del mismo trimestre del año anterior.

El número de personas sin empleo se situó en 5,8 millones, lo que implica una disminución del 8 por ciento, equivalente a 503.000 personas en comparación con el trimestre anterior.

El analista del IBGE, William Kratochwill, comentó sobre estos resultados: "La población ocupada está aumentando y retirando personas de la desocupación".

El sector de la construcción fue el principal motor detrás de la creación de empleo, con la incorporación de 371.000 trabajadores durante el trimestre en cuestión, lo que representa un incremento del 5,1 por ciento.

Además, el número de empleados del sector privado con contrato formal alcanzó un nivel histórico, alcanzando 39,4 millones de trabajadores.

El ingreso promedio mensual de los trabajadores fue de 3.762 reales (aproximadamente 730 dólares), cifra que se mantuvo estable respecto al trimestre anterior y es 3,3 por ciento superior a la registrada en el mismo mes del año pasado.

Sin embargo, la tasa de informalidad en el trabajo aumentó al 37,5 por ciento de la población ocupada, lo que equivale a 38,8 millones de trabajadores en esta situación.

Estos datos destacan la robustez del mercado laboral brasileño, que sigue mostrando un crecimiento en la creación de empleo, incluso en un contexto de altas tasas de interés y un número récord de personas empleadas, junto con una reducción constante de quienes buscan trabajo.

Lectura rápida

¿Cuál es la tasa de desempleo en Brasil?
La tasa de desempleo en Brasil es del 5,3% para el trimestre terminado en julio.

¿Cuántas personas están desocupadas?
El número de personas desocupadas se sitúa en 5,8 millones.

¿Qué sector impulsó la creación de empleo?
El sector de la construcción fue el principal impulsor, incorporando 371.000 trabajadores.

¿Cuál es el ingreso promedio mensual?
El ingreso promedio mensual de los trabajadores es de 3.762 reales (730 dólares).

¿Qué indica la tasa de informalidad?
La tasa de informalidad se elevó al 37,5% de la población ocupada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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