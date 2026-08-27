"Nunca quise ser el más rico del cementerio": Gustavo Bermúdez y la decisión que cambió su vida

Gustavo Bermúdez, uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina, volvió a Rosario, su ciudad natal, en el marco de la gira de “La cena de los tontos”, obra que protagoniza junto a Martín Bossi, Laurita Fernández, Guillermo Arengo y Esteban Prol, bajo la dirección de Marcos Carnevale. El actor nació en Rosario el 21 de julio de 1964 y fue una de las grandes figuras de las telenovelas de los años 90 y 2000.

En su visita a Cadena 3 Rosario, Bermúdez recordó sus comienzos y algunos de los grandes éxitos que marcaron su carrera, entre ellos “Celeste”, “Antonella”, “Nano”, “Alén, luz de luna” y “Luz de luna”. Compartió pantalla con figuras como Andrea del Boca, Grecia Colmenares, Araceli González y Paola Krum. También recordó su vínculo con Adrián Suar y sus primeros pasos en la televisión.

El actor contó que a los 33 años decidió alejarse de Buenos Aires y radicarse en San Martín de los Andes para priorizar a su familia. “Cuando tenía los 33 años me fui al sur. Quería disfrutar de mis hijas, de la familia, de la crianza”, explicó. Su plan era regresar a la actividad cuando sus hijas fueran grandes: “Dije: cuando sean grandes y no me den más pelota, ahí vuelvo a trabajar. Y pasó eso exactamente”.

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Bermúdez también habló sobre las razones que lo llevaron a poner en pausa su carrera profesional, más allá de la crianza de sus hijas. “La profesión ya me había dado mucho y quizá en ese momento la decisión se ponía como una carga de muchas responsabilidades”, sostuvo. Además, destacó la importancia que tuvo para él aprender a valorar el tiempo y mantener presente la idea de la finitud. “Nunca quise ser el más rico del cementerio”, recordó.

En ese sentido, el actor explicó que desde joven intentó mantener distancia del ego y de las exigencias del mundo del espectáculo. “Peleé bastante y le di batalla desde muy chico al tema del ego”, afirmó. También contó que comenzó a darle mayor importancia a la salud y al disfrute del día a día: “Hice mucho foco en el tema de la salud y agradecer el día a día”.

Sobre su regreso a los escenarios, Bermúdez se mostró sorprendido por la respuesta del público a “La cena de los tontos”. Contó que había visto la obra anteriormente como espectador y que decidió hacerla porque fue “la obra que más me reí en la vida”. Sin embargo, admitió que no sabía cómo iba a funcionar actualmente: “A lo mejor no funciona tanto como cuando la vi, y fue al revés: funcionó más”. La obra combina humor y enredos y plantea quién es realmente el “tonto” de la historia.

La gira comenzó en Rosario y continuará por distintas ciudades del país. Bermúdez destacó especialmente su vínculo con el interior y con su ciudad natal, donde conserva recuerdos familiares y profesionales. Este fin de semana habrá nuevas funciones de “La cena de los tontos” en el teatro Broadway, con presentaciones el viernes, dos funciones el sábado y una el domingo. “Lo que más me entusiasmaba es la gira. A mí me gusta mucho recorrer las provincias”, aseguró el actor.

Entrevista de Alberto Lotuf.