"Nunca quise ser el más rico del cementerio": Gustavo Bermúdez y la decisión que cambió su vida
El actor rosarino visitó Cadena 3 Rosario y recordó cómo dejó su carrera en pleno éxito para radicarse en San Martín de los Andes y dedicarse a su familia, y contó cómo fue su regreso a los escenarios con La cena de los tontos.
27/08/2026 | 11:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gustavo Bermúdez en Cadena 3 Rosario.
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Cadena 3 Rosario
Gustavo Bermúdez, uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina, volvió a Rosario, su ciudad natal, en el marco de la gira de “La cena de los tontos”, obra que protagoniza junto a Martín Bossi, Laurita Fernández, Guillermo Arengo y Esteban Prol, bajo la dirección de Marcos Carnevale. El actor nació en Rosario el 21 de julio de 1964 y fue una de las grandes figuras de las telenovelas de los años 90 y 2000.
En su visita a Cadena 3 Rosario, Bermúdez recordó sus comienzos y algunos de los grandes éxitos que marcaron su carrera, entre ellos “Celeste”, “Antonella”, “Nano”, “Alén, luz de luna” y “Luz de luna”. Compartió pantalla con figuras como Andrea del Boca, Grecia Colmenares, Araceli González y Paola Krum. También recordó su vínculo con Adrián Suar y sus primeros pasos en la televisión.
El actor contó que a los 33 años decidió alejarse de Buenos Aires y radicarse en San Martín de los Andes para priorizar a su familia. “Cuando tenía los 33 años me fui al sur. Quería disfrutar de mis hijas, de la familia, de la crianza”, explicó. Su plan era regresar a la actividad cuando sus hijas fueran grandes: “Dije: cuando sean grandes y no me den más pelota, ahí vuelvo a trabajar. Y pasó eso exactamente”.
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Bermúdez también habló sobre las razones que lo llevaron a poner en pausa su carrera profesional, más allá de la crianza de sus hijas. “La profesión ya me había dado mucho y quizá en ese momento la decisión se ponía como una carga de muchas responsabilidades”, sostuvo. Además, destacó la importancia que tuvo para él aprender a valorar el tiempo y mantener presente la idea de la finitud. “Nunca quise ser el más rico del cementerio”, recordó.
En ese sentido, el actor explicó que desde joven intentó mantener distancia del ego y de las exigencias del mundo del espectáculo. “Peleé bastante y le di batalla desde muy chico al tema del ego”, afirmó. También contó que comenzó a darle mayor importancia a la salud y al disfrute del día a día: “Hice mucho foco en el tema de la salud y agradecer el día a día”.
Sobre su regreso a los escenarios, Bermúdez se mostró sorprendido por la respuesta del público a “La cena de los tontos”. Contó que había visto la obra anteriormente como espectador y que decidió hacerla porque fue “la obra que más me reí en la vida”. Sin embargo, admitió que no sabía cómo iba a funcionar actualmente: “A lo mejor no funciona tanto como cuando la vi, y fue al revés: funcionó más”. La obra combina humor y enredos y plantea quién es realmente el “tonto” de la historia.
La gira comenzó en Rosario y continuará por distintas ciudades del país. Bermúdez destacó especialmente su vínculo con el interior y con su ciudad natal, donde conserva recuerdos familiares y profesionales. Este fin de semana habrá nuevas funciones de “La cena de los tontos” en el teatro Broadway, con presentaciones el viernes, dos funciones el sábado y una el domingo. “Lo que más me entusiasmaba es la gira. A mí me gusta mucho recorrer las provincias”, aseguró el actor.
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Quién es Gustavo Bermúdez? Es un actor argentino reconocido por su participación en telenovelas de los años 90 y 2000.
¿Qué obra protagoniza actualmente? Protagoniza “La cena de los tontos” junto a Martín Bossi, Laurita Fernández, Guillermo Arengo y Esteban Prol.
¿Dónde se presentó la obra? La gira comenzó en Rosario y se presentará en distintas ciudades del país, incluido el teatro Broadway.
¿Por qué se alejó de la actuación? Decidió priorizar a su familia y la crianza de sus hijas, alejándose de Buenos Aires a los 33 años.
¿Cómo ha sido la respuesta del público? Se mostró sorprendido por la buena recepción de “La cena de los tontos”, que ha funcionado mejor de lo esperado.