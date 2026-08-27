River comienza a evaluar a posibles reemplazos de Coudet: los tres principales candidatos

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- La búsqueda de un nuevo entrenador en River Plate se intensifica ante la inminente salida de Eduardo Coudet. Los nombres que se destacan son Ramón Díaz, Hernán Crespo y Santiago Solari, quienes están en la mira de la dirigencia.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que Marcelo Escudero asuma interinamente la dirección del equipo durante el partido del domingo contra Banfield. Esto se da mientras la Comisión Directiva, encabezada por Stefano Di Carlo, evalúa cuidadosamente a los posibles reemplazos de Coudet.

Entre los nombres mencionados, el de Ramón Díaz es el que genera mayor consenso entre los aficionados, quienes lo han reclamado con cánticos tras la reciente eliminación del equipo en la Copa Sudamericana. Aunque Díaz se encuentra actualmente sin club y ha expresado su deseo de regresar a River, su candidatura enfrenta ciertas resistencias dentro de la estructura directiva.

Las tensiones del pasado entre Díaz y los dirigentes Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli son un obstáculo significativo. El exentrenador ha manifestado que considera que ambos se equivocaron en la gestión de su salida en 2014, lo que generó un final abrupto a su ciclo tras haber conquistado un campeonato.

A pesar de las diferencias, el nombre de Ramón Díaz siempre resuena cada vez que hay una vacante en el banquillo, debido a su profunda conexión con el club y su exitoso historial.

Por su parte, Hernán Crespo es otro de los candidatos que atrae el interés, aunque su situación es más complicada. Desde hace poco más de un mes, se desempeña como entrenador del Atlas de México y su contrato se extiende hasta 2028. Sin embargo, existe preocupación en México ante la posibilidad de que River realice un acercamiento formal.

La tercera opción es Santiago Solari, quien actualmente forma parte de la estructura del Real Madrid. Solari ha sido considerado por River en ocasiones anteriores y su experiencia internacional, junto con su conocimiento del club, lo convierten en un candidato atractivo. Sin embargo, su posición en Madrid representa un reto para cualquier negociación.

Otro nombre que suele aparecer en estas circunstancias es el de Matías Almeyda, aunque su regreso parece poco probable en este momento, ya que recientemente asumió el cargo de entrenador en Monterrey y ha dejado claro que no contempla un retorno al fútbol argentino en el corto plazo.

Con la intención de no apresurarse en la elección tras dos ciclos que finalizaron antes de lo previsto, la dirigencia de River concentrará sus esfuerzos en las alternativas mencionadas. Mientras tanto, Marcelo Escudero se perfila como la solución temporal, dado que ya conoce al plantel y ha estado al mando anteriormente.

Se espera que Escudero asuma el control del equipo en el encuentro contra Banfield, lo que le dará a la institución el tiempo necesario para tomar una decisión informada sobre el futuro del club.