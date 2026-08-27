FOTO: Prisión preventiva para el autor del femicidio de Carina Candelas en Rosario

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – La fiscal Laura Riccardo determinó la prisión preventiva para Martín Banchero, acusado del femicidio de su ex pareja, Carina Candelas, un crimen perpetrado el 19 de agosto de este año en una farmacia de Rosario, Santa Fe.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, donde la fiscal de la Unidad especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, imputó al hombre de 55 años por el delito de homicidio triplemente calificado, debido a que el hecho fue cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja, con alevosía y por mediar violencia de género.

La jueza de primera instancia formalizó la audiencia y aceptó lo solicitado por la Fiscalía, estableciendo la prisión preventiva efectiva por un plazo de seis meses.

De acuerdo con la información del expediente, el 19 de agosto de 2026 por la mañana, Banchero se dirigió en su auto Citroën hacia la farmacia situada en la intersección de las calles Dorrego y Zeballos en Rosario, portando un cuchillo de cocina con un mango de plástico negro y una hoja de aproximadamente 25 centímetros.

Al llegar, ingresó al local y se dirigió al sector de administración y depósito, donde se encontraba trabajando la víctima, quien estaba sentada de espaldas a la entrada, desayunando en su escritorio.

Se ha establecido que el imputado sorprendió a Candelas y comenzó a exigirle explicaciones a los gritos por supuestas infidelidades, mientras ella intentaba calmar la situación pidiéndole que se tranquilizara.

No obstante, el acusado la agarró del cabello, la arrojó violentamente al piso y comenzó a asestarle puñaladas en diferentes partes de su cuerpo. Al escuchar los gritos de auxilio, una empleada se dirigió al sector y se lanzó sobre Banchero para detenerlo, aunque Candelas ya presentaba lesiones fatales en la zona del tórax y abdomen.

Una vez finalizado el ataque, el agresor arrojó el cuchillo y huyó por la calle Zeballos en el vehículo con el que había llegado. Minutos después, fue aprehendido en el departamento donde residía.

La fiscal indicó que, tras recopilar declaraciones de familiares y amigos, constató que Candelas había sufrido "hostigamiento" por parte del agresor, aunque no había denuncias previas.