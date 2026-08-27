Alabama Shakes lanza su nuevo álbum tras más de una década y un reencuentro musical especial

NUEVA YORK — La reconocida banda Alabama Shakes marca su regreso con el lanzamiento de un nuevo álbum tras 11 años de silencio. La cervecería artesanal Druid City Brewing Company, ubicada en Tuscaloosa, Alabama, jugó un papel crucial en este reencuentro, no por la cerveza en sí, sino por la conexión que estableció entre sus miembros.

La vocalista y guitarrista Brittany Howard estaba disfrutando de un descanso después de su segundo álbum en solitario, "What Now" de 2024, cuando recibió un mensaje de Bo Hicks, cofundador de la cervecería. Hicks le propuso tocar en un evento que ayudaría a la cervecería y a una despensa de alimentos local. Howard aceptó de inmediato, recordando cómo Hicks había apoyado a la banda en sus inicios.

Después de comunicarse con sus compañeros de banda, el guitarrista Heath Fogg y el bajista Zac Cockrel, decidieron reunirse para ensayar algunas canciones. "Así que eso fue lo que hicimos, y se sintió bastante bien", comentó Howard. La energía del ensayo llevó a la banda a considerar la posibilidad de hacer más música juntos.

El resultado de este impulso es "I Must Be Dreaming", un álbum que incluye 11 temas que combinan letras sobre el amor con observaciones sociales agudas. "Sí abordé esto de otra manera, y descubrí que tenía cosas sorprendentemente interesantes que decir", reflexionó Howard sobre el proceso creativo detrás del álbum.

Uno de los temas destacados es "I Feel Hope Coming", que aborda cuestiones políticas con un toque de esperanza. "No quiero tu ley marcial / Quiero aire limpio", canta Howard, transmitiendo un mensaje de resistencia en medio del caos actual.

"Estoy mirando el mundo a mi alrededor, y creo que todos sentimos que todo es caótico y va acelerado, pero siento que la resistencia está encontrando alegría, sigue encontrando paz y sigue encontrando un centro", explica la artista.

Las canciones también incluyen "Garden", una divertida reflexión sobre el amor y el cuidado que requiere, así como "Tea Time", que destaca la evolución personal de Howard y el crecimiento de la banda. En total, el álbum representa un nuevo capítulo para Alabama Shakes, que no se separó, sino que optó por un descanso para preservar su esencia musical.

"Era momento de tomarnos un descanso", afirmó Howard. La banda, que está actualmente de gira por Norteamérica, se siente renovada y lista para compartir su música con el mundo nuevamente.