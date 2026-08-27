Coyote vs. Acme: una película que no logra hacer justicia a los clásicos de Looney Tunes

Las decisiones en Hollywood a veces desafían la lógica. Por ejemplo, ¿quién pensó en incorporar abogados de lesiones personales en el mundo de Looney Tunes, esos icónicos dibujos animados de nuestra infancia?

Esta es la premisa de la torpe y excesivamente seria película híbrida de acción real y animación Coyote vs. Acme, que originalmente fue guardada en un cajón sin llegar a los cines.

Todo comenzó como una parodia en The New Yorker en 1990, que imaginaba al Wile E. Coyote demandando a la Corporación Acme por sus defectuosos artilugios. Después de casi tres décadas de desarrollo, la película se filmó en 2022 con un presupuesto de 70 millones de dólares, pero Warner Bros. decidió archivarla, optando por utilizarla como deducción fiscal.

La historia se desarrolla en Albuquerque, Nuevo México, donde humanos y caricaturas coexisten, similar a lo que se vio en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Personajes como Piolín, el Demonio de Tasmania y Porky aparecen en escenarios reales. Sin embargo, nunca se explica por qué la acción tiene lugar en Albuquerque, aunque Bugs Bunny mencionó una vez que "debió haber tomado ese giro a la izquierda en Albuquerque".

La trama presenta a Will Forte, un abogado de lesiones personales de poca monta, que se convierte en el representante legal del Coyote, un personaje mudo y frustrado que ha acumulado productos fallidos de Acme en su búsqueda del Correcaminos.

El abogado intenta llegar a un acuerdo con Acme por unos cientos de dólares, pero su cliente busca derribar a la corporación más grande del mundo. El lema de Acme es: "Somos una empresa de valores familiares que valora a su familia de empresas".

En el corazón de Acme hay una vasta conspiración, liderada por el Gallo Claudio, que está fuertemente custodiada por su jefe de asesoría legal, interpretado por John Cena.

"Estas empresas creen que pueden hacer lo que quieren y salirse con la suya. Estamos hartos y esto se acaba ahora", dice un decidido Forte.

La lucha de Coyote representa una batalla más amplia contra la codicia corporativa, que parece proyectar su sombra sobre el camino desvalido de la película mientras se enfrenta a su propio Goliat: Warner Bros..

Sin embargo, pronto empieza a parecer que Warner Bros. no es la corporación despiadada que censura una sátira sobre ejecutivos, sino que intenta protegernos de una película mal ejecutada que hace un mal uso de nuestros personajes favoritos.

Se pueden notar ecos de Chinatown, A Few Good Men y Erin Brockovich, pero todo se ve socavado porque Wile E. Coyote es, en esencia, un maníaco homicida que planea llevar al Correcaminos a los tribunales para matarlo y hacer un guiso con él. "Eres un poco psicópata, ¿no?", le pregunta su abogado.

La acción se desplaza a Washington, donde Acme intenta eliminar a Coyote antes de que testifique ante el Congreso, que incluye a Elmer Gruñón como senador. La situación se complica con un intento de asesinato, con la ayuda de Piolín, que usa un lanzagranadas propulsado por cohete.

Forte y Coyote intercambian palabras duras, mientras el bufete de abogados tambalea al borde de la insolvencia. Hay una persecución con patines cohete, una motocicleta y un camión refrigerado, culminando en una prueba final de carácter que pone a prueba al héroe humano.

Dave Green, el director, logra integrar bien a los dibujos animados con los humanos, pero la historia tropieza al intentar aprovechar el vasto repertorio de Looney Tunes. Bugs Bunny aparece solo al final de la película, un retraso imperdonable para los fanáticos, y el Pato Lucas aporta una energía breve y disparatada.

El guion de Samy Burch pasa de ser una historia de lucha contra el poder corporativo a una trama detectivesca que intenta redimir al problemático Wile E. Coyote, transformándolo en un personaje noble.

"Pase lo que pase, se levanta y lo intenta una y otra y otra vez", dice Forte. "Se despierta cada mañana con propósito y esperanza, y creo que todos deberían inspirarse en eso".

¿De verdad? ¿Por el tipo amenazante que utiliza un pogo propulsado por chorro y productos defectuosos? Esta es una película que solo podría ser del agrado de los abogados de lesiones personales.

Coyote vs. Acme, un estreno de Ketchup Entertainment, tiene una clasificación PG por "violencia de caricatura y algo de lenguaje". Duración: 101 minutos. Una estrella de cuatro.