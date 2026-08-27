Supercopa Internacional: Central y Estudiantes jugarán el 26 de septiembre en el Madre de Ciudades

Estudiantes y Rosario Central disputarán la final de la Supercopa Internacional el próximo 26 de septiembre en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. La sede fue confirmada luego de que la organización analizara tres alternativas para albergar el encuentro.

El estadio santiagueño fue elegido por encima del Malvinas Argentinas de Mendoza y el Mario Alberto Kempes de Córdoba. La dirigencia de Estudiantes fue informada de la decisión y los hinchas de ambos equipos ya podrán comenzar a organizar el viaje para acompañar a sus clubes.

La definición se jugará durante la próxima ventana FIFA, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. El Madre de Ciudades es un escenario conocido para Estudiantes, ya que allí consiguió consagrarse campeón en tres oportunidades.

Por el momento, resta definir el horario de inicio del partido. La final enfrentará a Estudiantes, ganador del Torneo Apertura 2025, y Rosario Central, campeón de la tabla anual de la Liga Profesional 2025, por un nuevo título oficial.