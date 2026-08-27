Tres niños de Santa Fe fueron separados de sus familias de acogimiento: qué denunció su abogada

FOTO: Tres niños de Santa Fe fueron separados de sus familias de acogimiento. (Foto: Freepik)

Tres niños pequeños de Venado Tuerto, Santa Fe, fueron retirados de las familias de acogimiento con las que vivían y trasladados a una institución ubicada a más de 100 kilómetros de esa ciudad, en un procedimiento que familiares y abogados denunciaron como irregular, violento e intempestivo.

El caso ocurrió el jueves de la semana pasada y quedó bajo análisis del Juzgado de Familia de Venado Tuerto, a cargo del juez Claudio Heredia, que recibió presentaciones de los abogados de los niños y reclamos de las familias de acogimiento.

Una de las profesionales que interviene en el expediente es Mónica Melgares, abogada de niños, niñas y adolescentes y representante de uno de los menores, quien explicó en diálogo con Cadena 3 los cuestionamientos al procedimiento y planteó la posibilidad de que otros chicos puedan atravesar una situación similar.

Según relató Melgares, los tres chicos tienen menos de cuatro años y se encontraban al cuidado de familias solidarias, dentro del programa provincial de acogimiento familiar.

La abogada señaló que las familias fueron convocadas a una reunión informativa bajo el argumento de conocer cómo continuaba la situación de cada niño. Les pidieron que concurrieran junto con los menores, pero una vez en el lugar les comunicaron que los chicos serían retirados.

“Por este engaño que contó bien esta familia solidaria se llevaron a los niños a un instituto que está a ciento y pico de kilómetros de Venado Tuerto”, sostuvo a Cadena 3 la letrada.

Melgares cuestionó además que el establecimiento al que fueron trasladados habría sido creado para alojar a niños de seis años en adelante, mientras que los menores de edad más pequeños son habitualmente derivados a familias de acogimiento.

El caso de un niño que vive con una familia desde los seis meses

Melgares explicó que representa a uno de los niños, que actualmente tiene tres años y está con una familia solidaria desde los seis meses.

La abogada sostuvo que durante ese período el niño construyó su centro de vida alrededor de esa familia y cuestionó que haya sido trasladado para permanecer junto a hermanos biológicos mayores con los que, según indicó, no habría tenido vínculo previo.

La explicación que recibió la profesional por parte de las autoridades de Niñez es que los hermanos del niño ya se encuentran alojados en esa institución y que la intención sería que, si finalmente se determina la situación de adoptabilidad, los hermanos puedan ser adoptados juntos.

“Pretenden que este niño también se aloje en el mismo lugar para que cuando salga la situación de adoptabilidad se los pueda adoptar a todos juntos”, explicó Melgares.

Sin embargo, la abogada rechazó ese argumento y sostuvo que durante los años previos no se habría desarrollado un plan de vinculación entre el niño y sus hermanos.

Qué establece el sistema de acogimiento

Melgares explicó que los niños son derivados a familias solidarias mediante medidas excepcionales cuando existen vulneraciones graves de derechos en sus familias de origen.

La legislación establece plazos para esas medidas, aunque la profesional señaló que en la práctica los procesos pueden extenderse debido a las presentaciones y recursos que realizan las familias biológicas para intentar recuperar a los niños.

“Hay una familia biológica que se presenta, que se opone y que tiene derecho a oponerse y a seguir un procedimiento para intentar recuperar a sus hijos”, explicó.

El problema, según planteó, aparece cuando esos procesos se prolongan durante años y los niños permanecen durante largos períodos con las familias de acogimiento.

Advierten que otros niños podrían atravesar una situación similar

Uno de los puntos que más preocupa a los abogados que intervienen en el caso es que la situación pueda repetirse con otros niños que actualmente viven con familias solidarias.

Melgares aseguró que existen otros menores en condiciones similares y que algunas familias ya fueron convocadas a reuniones que, según denunció, se desarrollaron sin notificar a los abogados de los niños.

“Nosotros como abogados del niño no hemos sido notificados”, afirmó.

La profesional indicó que sus colegas ya comenzaron a presentar medidas judiciales para evitar que otros menores sean retirados de sus familias de acogimiento bajo procedimientos similares.

Por su parte, Melgares también planteó la necesidad de modificar la legislación sobre acogimiento y adopción.

La propuesta que impulsa junto con otros profesionales consiste en permitir que las familias que integran el sistema de acogimiento también puedan estar inscriptas en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA).

Según explicó, de esa manera, si posteriormente se determina que un niño se encuentra en situación de adoptabilidad, podría permanecer con la misma familia que ya conoce y con la que construyó un vínculo.

“Estos niños no andarían de un lado para el otro”, sostuvo.

La abogada remarcó que quienes trabajan como abogados de los niños buscan que se priorice su interés y su estabilidad emocional durante todo el proceso.

El caso tendrá una nueva instancia ante el Juzgado de Familia de Venado Tuerto, donde se analizarán las denuncias relacionadas con el procedimiento administrativo utilizado para retirar a los menores.

Melgares sostuvo que los abogados esperan que la Justicia pueda intervenir frente a las irregularidades que denuncian y garantizar que se respeten los derechos de los niños involucrados.

Mientras tanto, el caso volvió a poner bajo discusión el funcionamiento del sistema de familias de acogimiento, los tiempos de los procesos de adoptabilidad y la forma en que se realizan los traslados de niños que llevan años integrados a un determinado entorno familiar.

Entrevista de Rodolfo Barili .