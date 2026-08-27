Senadores demócratas exigen al ICE anular la compra de guantes eléctricos para agentes

Un grupo de senadores estadounidenses, encabezado por la demócrata Catherine Cortez Masto de Nevada, ha solicitado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la cancelación de su plan para dotar a los agentes con guantes que podrían administrar dolorosas descargas eléctricas.

En una carta enviada el jueves al director interino del ICE, Cortez Masto y 15 de sus colegas del caucus demócrata cuestionaron la necesidad de gastar hasta 20 millones de dólares en estos dispositivos, así como la capacidad de la agencia para utilizarlos de manera adecuada.

"El uso indebido de la fuerza, flagrante y trágico, en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares del país genera un escepticismo considerable sobre la capacidad profesional de la agencia para desplegar de forma segura una nueva herramienta que podría usarse para dañar a estadounidenses sin motivo", se indica en la misiva.

La carta, además de ser firmada por Cortez Masto, incluye la firma del senador independiente Angus King de Maine y otros 14 demócratas que se oponen al plan, el cual se hizo público este mes tras un aviso del ICE que detallaba su intención de adquirir miles de "dispositivos conductivos de distracción y desescalada" para agentes e investigadores.

Los guantes funcionan como patrullas normales hasta que un agente presiona un botón para activar el modo eléctrico. Deben estar en contacto directo con la piel de una persona para provocar una descarga que causa dolor, una acción que se promociona como un método para hacer que quienes se resisten obedezcan. En los últimos años, algunos centros de detención y departamentos de policía han implementado su uso.

Cortez Masto y sus colegas enfatizaron que el dispositivo "presenta riesgos sustanciales si se despliega durante arrestos civiles, y aún más si se usa sin límites claros, capacitación adecuada y supervisión integral". Añadieron que, si el ICE continúa con el plan, debe publicar detalles sobre cómo se capacitará a los agentes y cómo se documentará y revisará el uso de los guantes para prevenir abusos.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ha defendido que los guantes podrían ser una alternativa para lograr que las personas acaten instrucciones sin recurrir a la fuerza letal, y que su efectividad podría ser especialmente alta en entornos de detención. Homan también indicó que pasarán meses antes de que se implementen, ya que la agencia está ultimando detalles sobre capacitación y políticas.