Documentos revelan contradicciones en testimonio de Kennedy Jr. sobre su viaje a Samoa en 2019

FOTO: Exclusiva: nuevos documentos ponen en duda testimonio de Kennedy Jr. sobre su viaje a Samoa en 2019

NUEVA YORK — El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., sostuvo en varias ocasiones ante los legisladores que su visita a Samoa en 2019, previa a un brote mortal de sarampión, no estuvo relacionada con las vacunas. Sin embargo, documentos obtenidos por la Associated Press y The Guardian contradicen esta afirmación.

En ese momento, Kennedy era un prominente activista antivacunas y envió una carta al primer ministro de Samoa, solicitando investigar las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), tras la muerte de dos niños que las habían recibido. En dicha carta, mencionó la palabra vacuna o vacunación en ocho ocasiones.

Este hallazgo pone en tela de juicio la veracidad del testimonio de Kennedy ante el Congreso. Durante su proceso de confirmación, necesitaba el apoyo de legisladores republicanos escépticos y prometió mantener políticas de vacunación que posteriormente cambió una vez asumió el cargo.

"Le escribo esta carta con la esperanza de que podamos ser de ayuda para el pueblo de su gran nación", expresó Kennedy, sugiriendo que las muertes de los niños podrían estar relacionadas con problemas de fabricación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó que la visita a Samoa "no estaba relacionada con las vacunas". Sin embargo, los documentos revelan la intención de Kennedy de realizar una evaluación sobre las vacunas MMR en el país insular.

"Cualquier afirmación o insinuación de que el secretario Kennedy mintió bajo juramento es falsa y difamatoria", afirmó el departamento, aclarando que Kennedy no estaba bajo juramento durante su audiencia. Sin embargo, proporcionar un testimonio materialmente falso ante el Congreso puede ser considerado un delito.

La visita de Kennedy a Samoa ha sido uno de los episodios más controvertidos de su carrera. En ese momento, lideraba una organización sin fines de lucro conocida por su activismo antivacunas. Sus críticos argumentan que su visita contribuyó al sentimiento antivacunas en Samoa, donde posteriormente ocurrió un brote de sarampión que resultó en 83 muertes, en su mayoría de niños menores de 5 años.

Abogados han señalado que los legisladores podrían usar estas declaraciones como base para audiencias o investigaciones. Aunque es poco probable que se tomen medidas en el actual Congreso, liderado por los republicanos, el senador demócrata Ron Wyden ha afirmado que, si los demócratas recuperan el Senado, se exigirá a Kennedy que rinda cuentas por poner en riesgo a las familias estadounidenses.

En las audiencias de confirmación, Kennedy insistió en que su viaje a Samoa no influyó en las decisiones sobre vacunación. En respuesta a preguntas del senador Wyden, reiteró que su objetivo era introducir un sistema de informática médica para mejorar la eficiencia en la atención sanitaria de Samoa.

Sin embargo, las cartas obtenidas muestran que Kennedy tenía un interés específico en estudiar el uso de la vacuna MMR en Samoa, lo que contradice su testimonio. Este episodio ha suscitado un intenso debate sobre la influencia del activismo antivacunas en la salud pública, especialmente en contextos vulnerables como el de Samoa.