La Asamblea Nacional de Venezuela inicia la reforma del Tribunal Supremo de Justicia

CARACAS — La Asamblea Nacional de Venezuela, que cuenta con una abrumadora mayoría oficialista, aprobó el lunes un proyecto de ley en su primera discusión que tiene como objetivo reformar el controvertido Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta iniciativa se presenta dos semanas después de que se llevaran a cabo conversaciones formales entre delegaciones del Legislativo unicameral y exdiputados de la oposición (2015-2020). Durante estas reuniones, se acordó iniciar un proceso que permita transformar el sistema judicial venezolano, el cual ha sido criticado por diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, por su falta de independencia del poder político.

"No tenemos pudor ni temor... de ir a fondo en una verdadera transformación del sistema de justicia", afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras presentar el proyecto. Además, enfatizó que la selección de magistrados se realizará "con estricto apego a la norma constitucional".

Para que el proyecto de ley se convierta en ley, deberá ser aprobado en una segunda discusión y sancionado por la presidenta encargada antes de su publicación oficial.

Las conversaciones, que se llevaron a cabo entre el 6 y el 12 de agosto en Caracas, se centraron en la reforma de la ley del máximo tribunal. Esto incluiría la renovación y ampliación del comité de postulaciones para la designación de todos los magistrados, así como la creación de un consejo que revise las credenciales y requisitos de los postulados al TSJ, con el fin de evitar irregularidades en su designación.

Los opositores al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y a su sucesor, el depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026), han acusado de manera constante al oficialismo de designar a los magistrados entre sus aliados, asegurando el control del TSJ. Este tribunal se ha convertido en un poder decisivo en la política venezolana, emitiendo numerosas sentencias desfavorables para los críticos de los gobiernos socialistas.

El oficialismo, por su parte, ha sostenido que los nombramientos de magistrados principales y suplentes se realizaron conforme a la ley.

Estados Unidos ha sido un actor clave en los diálogos para fortalecer la democracia y restaurar los derechos fundamentales en Venezuela, tras casi tres décadas de gobiernos socialistas. A pesar de fracasos anteriores en procesos de diálogo, muchos venezolanos esperan que esta vez se puedan alcanzar acuerdos mínimos que ayuden a estabilizar y mejorar la situación del país.

En un contexto de cambios políticos, el presidente Donald Trump ha buscado colaborar con la mandataria encargada para estabilizar Venezuela y atraer inversiones estadounidenses. La gobernante ha manifestado señales de cooperación con la Casa Blanca.

La influencia de Estados Unidos se ha intensificado tras el levantamiento de sanciones contra Delcy Rodríguez, a quien Trump reconoce como la única jefa de Estado de Venezuela. Tras la captura de Maduro y su esposa en una operación militar el 3 de enero, Trump propuso un plan de tres fases para Venezuela, que abarca estabilización, recuperación y transición democrática.