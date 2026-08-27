Trump sostiene que Putin no tiene planes de atacar a la OTAN tras conversaciones positivas

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que Rusia no llevará a cabo un ataque contra el territorio de la OTAN, desestimando las informaciones que indican que Washington se encuentra preocupado por una posible agresión rusa en Europa.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el Despacho Oval, Trump mencionó que ha mantenido buenas conversaciones con el líder ruso Vladimir Putin. "No va a atacar territorio de la OTAN", enfatizó, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

Cuando fue consultado por periodistas sobre la reciente visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, el mandatario estadounidense optó por no comentar. Esta visita se interpretó como un intento de disuadir a Putin de un supuesto plan de ataque contra los aliados, en un contexto de evaluaciones de inteligencia que sugieren que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la OTAN.

El Wall Street Journal había informado que Putin podría desafiar a la OTAN mediante un "ataque limitado" en los días venideros.

En respuesta a estas preocupaciones, el Kremlin negó rotundamente que Rusia esté considerando atacar a un país de la OTAN, acusando a las naciones europeas de mantener una política agresiva hacia Moscú. "Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", declaró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa diaria.

Días antes de la invasión a Ucrania, Moscú también desestimó reportes de inteligencia que advertían sobre un ataque inminente.

Europa, "interés fundamental" para Washington

Por otro lado, el subsecretario de Defensa de EE.UU., Elbridge Colby, reafirmó el compromiso de su país con la defensa colectiva de la OTAN, subrayando que Europa sigue siendo de "interés fundamental" para Washington. Colby elogió el progreso que los aliados europeos han logrado en los últimos años para asumir responsabilidades en la defensa de Europa y el apoyo a Ucrania.

El funcionario destacó: "Hemos pasado de una situación muy distinta hace un par de años, a una en la que mantenemos conversaciones concretas y prácticas sobre cómo avanzar juntos en un mundo donde Europa, un continente evidentemente próspero, puede asumir, y de hecho está asumiendo, la responsabilidad principal de su propia defensa convencional".

Asimismo, los servicios de inteligencia europeos han declarado que no hay indicios de un posible ataque militar ruso contra los países miembros de la OTAN, según un alto funcionario europeo que prefirió permanecer en el anonimato.