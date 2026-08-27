FOTO: El Senado aprobó el pliego de Malaponte y será juez de la Cámara Federal de Rosario.

El Senado de la Nación aprobó este jueves el pliego de Florentino Malaponte, exfiscal y actual juez provincial, quien fue designado para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Malaponte, de 48 años, ocupará uno de los cargos vacantes en el tribunal federal rosarino, en el marco del proceso de renovación y cobertura de cargos en la Justicia nacional.

Su designación se produce además en una etapa de implementación del nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal.

Los tres senadores nacionales por Santa Fe, Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Marcelo Lewandowski, votaron a favor del pliego.

La aprobación de la postulación de Malaponte se dio durante una sesión en la que el Senado también avanzó con otras designaciones judiciales. Entre ellas estuvieron los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Cámara Federal porteña.

Con las designaciones aprobadas durante la jornada, el Gobierno de Javier Milei alcanzó los 176 pliegos judiciales aprobados desde el inicio de su gestión.

Ahora, tras la aprobación parlamentaria, el Poder Ejecutivo deberá formalizar la designación de Malaponte mediante el correspondiente decreto, que será publicado en el Boletín Oficial.

El nuevo camarista se incorporará así a la Cámara Federal de Rosario, un tribunal que interviene en la revisión de decisiones de los juzgados federales de la región y que tiene competencia en causas vinculadas, entre otros delitos, con narcotráfico, lavado de activos y delitos económicos.