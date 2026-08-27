Falleció Peter Cullen, el icónico actor de voz detrás de Optimus Prime en Transformers

NUEVA YORK (AP) — El talentoso actor de voz Peter Cullen, reconocido por dar vida a numerosos personajes en la televisión y el cine, ha fallecido a los 85 años. Su agente, Kevin Motley, confirmó que Cullen murió el miércoles en su residencia en Los Ángeles. En un comunicado, la familia del actor expresó: "Su familia pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y recuerden siempre: 'sean lo bastante fuertes como para ser amables'".

La carrera de Cullen se extendió desde su participación como locutor en la innovadora serie de comedia de finales de los años 60, The Smothers Brothers Comedy Hour, hasta su trabajo en The Smurfs y diversas versiones de G.I. Joe. Sin embargo, fue su interpretación de Optimus Prime en la serie de 1984 "Transformers" la que resonó profundamente en la cultura popular.

A pesar de que la serie original solo se emitió por unos pocos años, su impacto fue duradero, generando una línea de juguetes, series derivadas y cómics que se produjeron durante las dos décadas siguientes. Este fenómeno culminó en 2007 con el lanzamiento de una exitosa franquicia cinematográfica de acción real dirigida por Michael Bay.

Al momento de audicionar para el papel de Optimus Prime, Cullen solo sabía que iba a dar voz a un camión, algo que no le parecía extraño. En 2019, comentó a AP: "En animación siempre estás audicionando para algo que se sale un poco de lo normal".

El vínculo de Cullen con el personaje fue personal; cuando leyó sobre el heroico líder Autobot, pensó en su hermano mayor, quien había servido como marine en la Guerra de Vietnam. "Él era mi héroe, y sin duda fue el pilar detrás del personaje. Yo solo hice una imitación de Larry, y hoy sigue vivo en mi mente porque cada vez que hago a Prime, ahí está mi hermano Larry", recordó Cullen.

La voz barítono de Cullen como Optimus Prime resonó en varias películas, desde "Transformers: Revenge of the Fallen" en 2009 hasta "Rise of the Beasts" en 2023. Sus frases memorables, casi operáticas, han sido citadas por generaciones. En la primera película, pronunció: "Soy Optimus Prime, y envío este mensaje a cualquier Autobot superviviente que se refugie entre las estrellas: estamos aquí. Estamos esperando". En otra ocasión, dijo: "El destino rara vez nos llama en el momento que elegimos".

Además de su trabajo en Transformers, Cullen fue la voz de Ígor en múltiples proyectos de "Winnie-the-Pooh", incluyendo la serie de televisión de Disney "The New Adventures of Winnie the Pooh", que se emitió de 1988 a 1991. También interpretó al villano KARR en la serie de la década de 1980 "Knight Rider" y prestó su voz a King Kong en la versión de 1976 protagonizada por Jeff Bridges.

Cullen se dedicó a asistir a convenciones en todo el país, donde se emocionaba al interactuar con fans de diversas generaciones. Recordó que a menudo los padres se mostraban más entusiasmados que sus hijos al conocerlo. "Espero encontrarme con un padre con su hijo, y lo más probable es que el padre se emocione", dijo Cullen en 2019. "Y luego yo me emociono, y entonces el niño dice: '¿Por qué estos dos hombres adultos se están emocionando?'".

El legado de Cullen perdura a través de su trabajo y su influencia en el corazón de sus seguidores. Le sobreviven sus cuatro hijos: Angus, Claire, Pilar y Clay.