La Armada de México desmantela finca del Cártel del Golfo con animales exóticos en Tamaulipas

FOTO: Armada mexicana golpea al Cártel del Golfo y le incauta finca con tigres, leones, hienas y búfalos

CIUDAD DE MÉXICO — La Armada de México ha asestado un duro golpe a una facción del Cártel del Golfo al incautar cinco propiedades en el estado de Tamaulipas, que incluyen una finca con 135 animales exóticos y un lugar donde funcionaba una gasolinera ilegal y depósitos de combustible.

La operación tuvo lugar entre las localidades de Tampico y Altamira, al sur de Tamaulipas, donde agentes de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizaron cateos simultáneos en cinco inmuebles vinculados al grupo criminal conocido como Los Rojos, una de las facciones del Cártel del Golfo, según informó un funcionario federal que solicitó permanecer en el anonimato.

El Cártel del Golfo, catalogado el año pasado por Estados Unidos como una organización terrorista, opera como una confederación de varias facciones, entre las que se encuentran Los Metros, Los Escorpiones, Los Ciclones y Los Rojos, que están distribuidas en zonas estratégicas de Tamaulipas, especialmente en las ciudades de Matamoros y Reynosa, cercanas a la frontera con Texas.

Las distintas facciones han diversificado sus actividades, que abarcan desde el tráfico de migrantes, drogas y armas, hasta extorsiones y robo de combustible, según explica el analista de seguridad David Saucedo. En particular, Los Rojos también se dedican a la producción de metanfetaminas, ventas de drogas al menudeo y comercialización de combustible robado.

En uno de los inmuebles asegurados se encontraron 135 animales exóticos, incluyendo cinco tigres de Bengala, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, búfalos, camellos y tortugas, según un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.

Los animales serán resguardados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración y manejo especializado, de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno.

En los otros cuatro inmuebles se decomisaron 68,000 litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, dos cisternas, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba y una gasolinera clandestina, según se detalla en el comunicado.

Una persona fue arrestada durante la operación, aunque no se han revelado detalles sobre su identidad.

Hace cuatro meses, la SEMAR también había incautado a Los Escorpiones un predio en Tamaulipas junto con equipos utilizados para la extracción y comercialización ilegal de combustible, un problema que ha generado millonarias pérdidas a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para combatir el robo de combustible, conocido en México como huachicol, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum activó un plan nacional que ha resultado en numerosas detenciones, incluyendo exoficiales de la Armada, funcionarios de aduanas y empresarios, así como millones de litros de combustible decomisados.

El narco y los animales exóticos

Durante años, los criminales en México han mostrado una creciente afición por los animales exóticos, que se han convertido en un símbolo de estatus y poder, según el análisis de Saucedo.

Existen reportes de que los grandes felinos y reptiles son utilizados por los criminales para eliminar a sus víctimas y rivales.

El tráfico ilegal de animales en México ha crecido debido a una alta demanda, reconocen las autoridades. Sin embargo, los analistas advierten que este mercado también se ve favorecido por la debilidad de los sistemas de control y la corrupción que prevalece en el país.