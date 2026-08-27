Rally Mundial: 'Taka' lidera el Shakedown de Paraguay por delante del trío de Hyundai

Takamoto Katsuta, de Toyota Gazoo Racing, superó a tres pilotos de Hyundai para marcar el mejor tiempo en el Shakedown del Rally de Paraguay -Ronda 11 el FIA WRC- celebrado el jueves por la mañana y al que asistió el presidente paraguayo Santiago Peña.

El japonés fue el único piloto en bajar de los tres minutos, completando su tercera pasada por la etapa de Shakedown de Carmen del Paraná (5,60 km) en 2 min 59,5 s. De esta forma, el piloto del Yaris GR Rally1 eclipsó a un trío de Hyundai que, sorprendentemente, marcaron un tiempo idéntico de 3 min 01,1 s.

Hayden Paddon impresionó en su regreso a la tierra © En World

Hayden Paddon fue el primero del trío en lograr la marca, consiguiéndola en su segunda tanda en su primera participación competitiva en tierra con el Hyundai i20N Rally1. Paraguay también marca el regreso del neozelandés a la máxima categoría del WRC en tierra desde 2018. Adrien Fourmaux pronto lo siguió, mientras que Thierry Neuville igualó a sus compañeros de equipo en su tercera tanda.

Tras haber subido al podio en Croacia en su segunda participación en el Rally1 a principios de este año, Paddon envió un claro mensaje a sus rivales al finalizar su primera tanda de prueba, declarando al término de la etapa: «Me siento mucho más seguro en tierra con el coche… Disfrutaré mañana mientras esté seco… Haremos lo mejor que podamos y apretaremos al máximo. Estamos aquí para eso».

Thierry Neuville se unió a sus compañeros de Hyundai con un tiempo idéntico. ©

El líder delel Campeonato Mundial, Elfyn Evans, quedó a tan solo una décima de segundo en la quinta posición, tras optar el galés por realizar solo dos tandas. Superó a la pareja de M-Sport Ford, Jon Armstrong y Josh McErlean, respectivamente, siendo Paraguay la primera participación de Armstrong en suelo sudamericano.

Completando los diez primeros puestos se encontraban los Toyota de Oliver Solberg, quien tuvo el honor de llevar al presidente Peña en una tanda durante la fase de pruebas, Sami Pajari y Séb Ogier. El ganador de 2025, Ogier, optó por una sola tanda competitiva antes de invitar al vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, a bordo de su Yaris para compartir la conducción.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com