FOTO: Piñón Fijo se presenta gratis en Villa María para cerrar el Mes de las Infancias.

Villa María se prepara para cerrar a lo grande el Mes de las Infancias con una jornada especial que tendrá como protagonista a Piñón Fijo.

El reconocido artista se presentará este sábado 29 de agosto, desde las 15, en el Teatrino del Parque de la Vida, con entrada libre y gratuita.

La propuesta está pensada para que niños, niñas y familias puedan disfrutar de una tarde al aire libre con música, juegos, actividades recreativas y diferentes propuestas para todas las edades.

Además del espectáculo de Piñón Fijo, la jornada contará con la participación de Piedra, Papel y Tijera y El Chumy, que se sumarán a los festejos organizados por la Municipalidad de Villa María.

Una tarde con múltiples actividades

El cronograma incluirá postas deportivas, una feria y distintas actividades recreativas en los espacios del Parque de la Vida.

La celebración también permitirá recorrer otros espacios culturales de la ciudad. Durante la jornada, el Museo Ferroviario, la Medioteca y la Tecnoteca ofrecerán propuestas especiales destinadas a las infancias.

La actividad forma parte de un cronograma que incluyó más de diez encuentros durante agosto, con diferentes propuestas para celebrar el Mes de las Infancias en Villa María.

Entrada libre y gratuita

El espectáculo de Piñón Fijo será gratuito y abierto a toda la comunidad. La actividad comenzará a las 15 y se desarrollará en el Teatrino del Parque de la Vida.

La invitación es a compartir una tarde en familia y disfrutar de una jornada que combinará entretenimiento, música, juegos y actividades al aire libre para despedir el mes dedicado a las infancias.