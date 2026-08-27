Piñón Fijo se presenta gratis en Villa María para cerrar el Mes de las Infancias
El reconocido artista actuará este sábado 29 de agosto desde las 15 en el Parque de la Vida. Habrá juegos, música, actividades recreativas y propuestas para disfrutar en familia.
27/08/2026 | 16:58Redacción Cadena 3
FOTO: Piñón Fijo se presenta gratis en Villa María para cerrar el Mes de las Infancias.
Villa María se prepara para cerrar a lo grande el Mes de las Infancias con una jornada especial que tendrá como protagonista a Piñón Fijo.
El reconocido artista se presentará este sábado 29 de agosto, desde las 15, en el Teatrino del Parque de la Vida, con entrada libre y gratuita.
La propuesta está pensada para que niños, niñas y familias puedan disfrutar de una tarde al aire libre con música, juegos, actividades recreativas y diferentes propuestas para todas las edades.
Además del espectáculo de Piñón Fijo, la jornada contará con la participación de Piedra, Papel y Tijera y El Chumy, que se sumarán a los festejos organizados por la Municipalidad de Villa María.
Una tarde con múltiples actividades
El cronograma incluirá postas deportivas, una feria y distintas actividades recreativas en los espacios del Parque de la Vida.
La celebración también permitirá recorrer otros espacios culturales de la ciudad. Durante la jornada, el Museo Ferroviario, la Medioteca y la Tecnoteca ofrecerán propuestas especiales destinadas a las infancias.
La actividad forma parte de un cronograma que incluyó más de diez encuentros durante agosto, con diferentes propuestas para celebrar el Mes de las Infancias en Villa María.
Entrada libre y gratuita
El espectáculo de Piñón Fijo será gratuito y abierto a toda la comunidad. La actividad comenzará a las 15 y se desarrollará en el Teatrino del Parque de la Vida.
La invitación es a compartir una tarde en familia y disfrutar de una jornada que combinará entretenimiento, música, juegos y actividades al aire libre para despedir el mes dedicado a las infancias.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Villa María? Una jornada especial para cerrar el Mes de las Infancias con un espectáculo de Piñón Fijo.
¿Quién es el protagonista del evento? El reconocido artista Piñón Fijo se presentará durante la jornada.
¿Cuándo se realizará el evento? El evento tendrá lugar el sábado 29 de agosto, a partir de las 15 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el espectáculo? En el Teatrino del Parque de la Vida, en Villa María.
¿Por qué es importante este evento? Es una celebración gratuita para niños, niñas y familias, con actividades recreativas y culturales para despedir el Mes de las Infancias.