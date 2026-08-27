El consumo de alimentos ultraprocesados podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata en un 30%

El consumo de alimentos ultraprocesados (UPFs) ha sido asociado con un aumento significativo en el riesgo de cáncer de próstata, según un nuevo estudio realizado por el Charles E. Schmidt College of Medicine de la Florida Atlantic University. Este tipo de alimentos, que incluye refrescos, snacks empaquetados, cereales y carnes procesadas, representa aproximadamente el 60% de las calorías consumidas por los adultos en Estados Unidos.

El estudio, publicado en The American Journal of Medicine, analizó datos de más de 17,000 hombres mayores de 18 años que participaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES) entre 2003 y 2023. Los investigadores encontraron que aquellos que consumieron mayores cantidades de UPFs tenían un riesgo de cáncer de próstata de entre 24% y 31% más alto, tras ajustar factores como edad, raza, tabaquismo y nivel socioeconómico.

Los hombres en el grupo de mayor consumo mostraron un incremento del 30% en el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Además, se observó un posible aumento del 34% en el riesgo para los hombres que se ubicaron en el grupo con el mayor consumo de UPFs, aunque este dato no alcanzó significación estadística, posiblemente debido al menor número de casos de cáncer de próstata en ese grupo.

El autor principal del estudio, el Dr. Charles H. Hennekens, enfatizó que los resultados indican que el consumo elevado de UPFs está relacionado con un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de próstata en la población masculina estadounidense. También subrayó la necesidad de realizar estudios observacionales a gran escala y ensayos aleatorizados para evaluar adecuadamente esta hipótesis.

El creciente consumo de UPFs ha sido vinculado a diversos problemas de salud, incluyendo obesidad, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura. Los autores del estudio sugieren que las prioridades de la industria alimentaria pueden entrar en conflicto con las necesidades de salud de la población, comparando la situación actual con la historia del tabaco, donde la evidencia de sus peligros tardó décadas en llevar a políticas efectivas de control.

El cáncer de próstata es una de las principales preocupaciones de salud en Estados Unidos, con más de 333,000 hombres diagnosticados y aproximadamente 36,000 muertes anuales debido a esta enfermedad, según la American Cancer Society. A nivel mundial, en 2022, cerca de 1.5 millones de hombres fueron diagnosticados con cáncer de próstata, y casi 400,000 fallecieron por esta causa.

El Dr. Hennekens concluyó que todos los profesionales de la salud deberían alentar a sus pacientes a adoptar hábitos de vida saludables y a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, considerando estos hallazgos como parte de un esfuerzo más amplio por promover elecciones dietéticas más saludables.