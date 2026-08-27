Concesionaria preferida por futbolistas dejó un tendal y sospechan de estafa: "Hay 100 damnificados"

En Rosario se abrió un nuevo frente de preocupación para un grupo importante de personas que entregaron vehículos, dinero o ambas cosas a una concesionaria multimarca que ahora reconoce estar atravesando una situación de cesación de pagos. Se trata de Rosario Motorsport, ubicada en San Martín al 2600, que se presentó en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia provincial. Es una de las firmas de venta de vehículos preferida por los futbolistas.

El caso tomó dimensión por la cantidad de damnificados y por el volumen de dinero involucrado. En principio se hablaba de 30, 40 o 50 personas, pero el abogado Santiago Barbarach, que está recibiendo consultas de varios afectados, aseguró que el número sería considerablemente mayor. “Por lo menos en el concurso preventivo estamos hablando de no menos de 100 damnificados”, afirmó. El monto reconocido en la presentación judicial ronda los 1.200.000 dólares, aunque podría ser superior.

La operatoria de la concesionaria tenía distintas modalidades. Por un lado, comercializaba vehículos cero kilómetro y, por otro, recibía usados de clientes que querían venderlos o utilizarlos como parte de pago para acceder a otro vehículo. El problema aparece cuando esos autos fueron entregados, algunos incluso con el formulario 08 firmado o ya transferidos, pero los propietarios no recibieron el dinero correspondiente.

Barbarach explicó cómo funcionaba parte de esa operatoria: “Dejaban el vehículo a la venta, que ya estaba firmado el 08, incluso vehículos que ya están transferidos, y le dejaban un dinero aparte para cumplimentar lo necesario para llegar a alcanzar el cero kilómetro al precio que ellos decían que lo conseguían o que lo podían lograr”. Según el abogado, allí podría encontrarse uno de los puntos que deberán ser investigados.

La situación también alcanza a personas que entregaron dinero para comprar un cero kilómetro y todavía no recibieron el vehículo. La concesionaria, de acuerdo con lo señalado en la entrevista, habría ofrecido diferencias económicas respecto de los precios de las concesionarias oficiales. “Había una promesa de conseguir siempre en las diferencias económicas de lo que sería la concesionaria oficial”, explicó Barbarach.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que Rosario Motorsport continúa funcionando y ofreciendo vehículos pese a haber acudido a la Justicia para solicitar un concurso preventivo. El abogado aclaró que la presentación todavía no implica que el concurso haya sido abierto. “Se presentó en un concurso preventivo, que lo que busca es justamente organizar un poco el pasivo para poder seguir trabajando”, señaló.

Pero hay una cuestión que deberá analizarse con especial atención. Según Barbarach, en la documentación presentada ante la Justicia no aparecen, al menos hasta el momento, elementos que permitan acreditar determinadas operaciones de adquisición de los vehículos cuya entrega se encuentra demorada. “Tampoco en la presentación del concurso preventivo se ve documentación donde ellos fueron a adquirir ciertos vehículos, en el sentido de saber que por lo menos están”, sostuvo.

Los damnificados, mientras tanto, cuentan con documentación que puede resultar fundamental para acreditar sus reclamos. “Hay documentación. Los vehículos se transfieren mediante la registración de la Propiedad Automotor, igual hay celebraciones de boletos de compraventa, los cuales muchos damnificados tienen para demostrar lo que fue la entrega del dinero y la entrega del vehículo”, explicó el abogado.

La situación además abrió una discusión penal. Barbarach indicó que el estudio que asesora a varios de los damnificados está recomendando realizar denuncias por una posible estafa, aunque remarcó que determinar si existió o no un delito será responsabilidad de la Justicia. “La recomendación del estudio que estamos acompañando a los damnificados es hacer una denuncia penal por un posible delito de estafa. Sinceramente, eso lo va a determinar el fiscal que va a estar actuando y después un juez”, explicó.

Y ahí aparece el punto más delicado de todo este caso: la diferencia entre una empresa que atraviesa un problema financiero y una eventual maniobra fraudulenta. No toda cesación de pagos implica una estafa. Pero la situación puede cambiar si se demuestra que, conociendo la imposibilidad de cumplir con sus compromisos, la empresa continuó recibiendo vehículos o dinero bajo promesas que sabía que no podía cumplir.

“Cuando hayan reiterado el ofrecimiento y esta imposibilidad y seguir de alguna manera viendo o profundizando esta situación de manera engañosa, ahí es cuando se encuentra el fino límite entre el buen hombre de negocios que intenta sostener su negocio en pie y estar cometiendo un delito de estafa”, explicó Barbarach. La investigación deberá determinar justamente dónde está ese límite.

El abogado agregó que ya existen denuncias y que su estudio está asesorando a un grupo de personas que podría llegar a las 20 o 30 consultas concretas. Entre los vehículos involucrados aparecen modelos de gama media, SUV, camionetas e incluso vehículos importados. La concesionaria, según lo planteado en la entrevista, había logrado además una importante clientela entre jugadores de fútbol, lo que contribuyó a darle notoriedad dentro de determinados sectores.

Barbarach también señaló que este tipo de situaciones no son habituales en semejante dimensión. “No es tan frecuente, por suerte, por la seguridad jurídica y por todos, pero lamentablemente pasa”, sostuvo. En este caso, la empresa atribuye la situación a un desfasaje financiero y reconoce la cesación de pagos, pero el concurso preventivo todavía debe ser admitido formalmente por la Justicia.

El caso deja además una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con quienes continúan entregando vehículos mientras la empresa atraviesa esta situación? Porque una cosa es que la concesionaria permanezca abierta con el objetivo de generar ingresos para afrontar sus compromisos, y otra muy distinta sería que continuara captando nuevos bienes o dinero sin capacidad real de cumplir con las operaciones. Allí está, justamente, la zona gris que deberá esclarecerse.

Estamos hablando de un pasivo que, según lo reconocido judicialmente, ya ronda los 1.200.000 dólares y de una cantidad de damnificados que podría superar ampliamente las primeras estimaciones. La empresa comunicó su presentación judicial, continúa abierta y sostiene que atraviesa un desfasaje financiero. Los damnificados, en cambio, buscan saber cuándo recuperarán sus vehículos o su dinero. Y la Justicia tendrá que determinar si estamos simplemente ante una empresa que quedó atrapada en una crisis financiera o si, detrás de determinadas operaciones, existió una conducta que pueda configurar un delito.

Entrevista de Hernán Funes.