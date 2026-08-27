Juicio por la desaparición de Loan: testifican prefectos que custodiaron el hotel donde se hospedaron los acusados
Este jueves se presentan los testimonios de los prefectos que custodiaron el hotel "Despertar Iberá", donde se alojaron los acusados de la banda del hotel, en el juicio por la desaparición de Loan.
FOTO: Juicio por la desaparición de Loan: testifican prefectos que custodiaron el hotel donde se hospedaron los acusados
Buenos Aires, 27 agosto (NA) – En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, este jueves declaran los prefectos que custodiaron el hotel "Despertar Iberá" y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
De acuerdo con la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, este jueves dan testimonio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, todos pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA), y Lucas Matías González, de la Policía Federal (PFA).
Los tres primeros agentes custodiaron el establecimiento Despertar Iberá en la localidad de 9 de Julio, donde se hospedaron los acusados de la "banda del hotel", quienes ahora afrontan el debate oral.
En el expediente se sostiene que los 10 implicados utilizaron el lugar para concretar el desvío de la investigación. Durante varias semanas el hotel debió ser custodiado por personal de Prefectura, por lo que las declaraciones serán de suma importancia para conocer los movimientos dentro y fuera del establecimiento.
Acerca del efectivo policial, informaron que participó de allanamientos y operativos relacionados con la causa paralela.
En la jornada del miércoles, lo más destacado fue la tercera declaración de Nicolás "El Americano" Soria al protagonizar un careo con el testigo Roberto Carlos Sotelo, quien lo acusa de haberle vendido drogas a cambio de información por la desaparición del menor Loan Peña, a mediados de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo en el juicio?
Se presentan los testimonios de los prefectos y efectivos de la PFA en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.
¿Quiénes son los testigos?
Los testigos son los prefectos Federico Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Verón Gómez y el policía Lucas Matías González.
¿Qué lugar se investiga?
Se investiga el hotel "Despertar Iberá", donde se hospedaron los acusados de la banda del hotel.
¿Cuál es la relevancia de sus declaraciones?
Sus declaraciones son cruciales para entender los movimientos de los acusados y su posible implicación en el caso.
¿Qué ocurrió en la audiencia anterior?
Nicolás "El Americano" Soria tuvo un careo con Roberto Carlos Sotelo, quien lo acusa de vender drogas relacionadas con la desaparición de Loan.
[Fuente: Noticias Argentinas]