FOTO: Juicio por la desaparición de Loan: testifican prefectos que custodiaron el hotel donde se hospedaron los acusados

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, este jueves declaran los prefectos que custodiaron el hotel "Despertar Iberá" y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

De acuerdo con la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, este jueves dan testimonio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, todos pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA), y Lucas Matías González, de la Policía Federal (PFA).

Los tres primeros agentes custodiaron el establecimiento Despertar Iberá en la localidad de 9 de Julio, donde se hospedaron los acusados de la "banda del hotel", quienes ahora afrontan el debate oral.

En el expediente se sostiene que los 10 implicados utilizaron el lugar para concretar el desvío de la investigación. Durante varias semanas el hotel debió ser custodiado por personal de Prefectura, por lo que las declaraciones serán de suma importancia para conocer los movimientos dentro y fuera del establecimiento.

Acerca del efectivo policial, informaron que participó de allanamientos y operativos relacionados con la causa paralela.

En la jornada del miércoles, lo más destacado fue la tercera declaración de Nicolás "El Americano" Soria al protagonizar un careo con el testigo Roberto Carlos Sotelo, quien lo acusa de haberle vendido drogas a cambio de información por la desaparición del menor Loan Peña, a mediados de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.