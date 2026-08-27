Empleados del Banco Nación en Orán enfrentan juicio por robo a clientes en cajas

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – Dos empleados del Banco Nación en la sucursal de Orán, Salta, se encuentran en juicio por robar dinero a clientes durante las operaciones de depósito en la línea de cajas. Utilizaban una técnica conocida como "pellizco", que consistía en extraer billetes durante el conteo y ocultarlos para luego retirarlos.

Los acusados son Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen, quienes trabajaban como cajeros y enfrentan cargos por estafa y violación de los deberes de funcionario público. El juicio comenzó el 7 de agosto pasado ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, presidido por el juez Domingo Batule, en modalidad unipersonal.

La acusación fue formalizada el 12 de noviembre de 2024, a raíz de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En el proceso judicial, el fiscal federal Marcos Romero, responsable de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, interviene en el caso.

Se identificaron un total de 22 hechos delictivos, donde los montos involucrados oscilaban entre $10 mil y $30 mil, todos registrados por las cámaras de seguridad del banco entre julio y noviembre de 2023.

El inicio de la investigación

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, las maniobras fueron detectadas el 17 de noviembre de 2023, cuando un empleado del área operativa observó un comportamiento sospechoso de Castro, quien llevaba más de 30 años en la entidad, mientras atendía a un cliente en la caja número 5.

El cliente había llegado a la sucursal con una importante suma de dinero para depositar. Durante el conteo, el empleado notó que la cajera extraía algunos billetes y los guardaba en un folleto del banco.

"La maniobra no era perceptible para el cliente, ya que la máquina contadora de billetes estaba ubicada en la caja contigua y fuera de su campo visual. Para confirmar lo que había observado, el empleado se acercó a la caja número 6 y mantuvo una conversación con Castro. En ese momento, revisó el folleto y encontró los billetes que habían sido sustraídos del dinero del cliente", detalló el portal Fiscales.

El depositante no se percató del faltante y, según la acusación, atribuyó la diferencia a un posible error personal durante el conteo. Las sumas involucradas no resultaban sospechosas, considerando el volumen de dinero depositado, lo que permitía que las maniobras pasaran desapercibidas.

A raíz de este descubrimiento, el Banco Nación contactó a la PIA, que recopiló y analizó las grabaciones correspondientes desde el 19 de julio hasta el 17 de noviembre de 2023. En ese período, se documentaron 20 incidentes atribuibles a Castro y dos a Arias Knudsen, quien es pareja de la cajera.

En la audiencia del pasado viernes, Castro y Arias Knudsen declararon y negaron las acusaciones en su contra.