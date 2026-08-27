Republicanos se enfrentan a un veredicto electoral en medio de la prolongada guerra con Irán

BETHLEHEM, Pensilvania, EE.UU. — Mike Gibbons, un mesero de 33 años, no votó en las últimas elecciones presidenciales debido a su frustración con la postura de la demócrata Kamala Harris sobre el conflicto en Gaza y su renuencia a apoyar al republicano Donald Trump. Sin embargo, este año tiene claro que votará por cualquier demócrata disponible. Con la guerra con Irán, que Trump había prometido que duraría solo semanas, ya superando los seis meses, Gibbons siente el impacto en su vida diaria, especialmente en el costo de la gasolina, que ha aumentado casi un dólar por galón en comparación con el año pasado.

"El precio de la gasolina afecta el precio de todo y el precio de todo ha subido y mi sueldo no ha subido", afirmó Gibbons. "Esta vez voy con los demócratas, sea quien sea".

La prolongación del conflicto ha reconfigurado las elecciones de mitad de mandato, poniendo en aprietos a los republicanos, que preferirían enfocarse en sus recortes de impuestos mientras mantienen estrechas mayorías en el Congreso. La impopularidad de la guerra, junto con sus repercusiones económicas, podría influir en distritos clave de la Cámara de Representantes, como el de Bethlehem, donde el representante republicano Ryan Mackenzie es uno de los más vulnerables.

A pesar de que los seguidores leales de Trump continúan apoyándolo, la guerra que él esperaba concluir rápidamente podría poner en riesgo su legado y afectar las elecciones. Una encuesta del Centro AP-NORC reveló que aproximadamente dos tercios de los adultos consideran que la guerra fue innecesaria, incluyendo a muchos demócratas e independientes y más de un tercio de los republicanos.

Trump, quien criticó al liderazgo iraní, no preparó adecuadamente a la población para un conflicto prolongado, a diferencia de otros presidentes que se tomaron su tiempo para construir un argumento para la guerra. A pesar de ello, el ex presidente ha defendido sus acciones, afirmando que "nunca se disculpará" por los altos precios de la gasolina y sosteniendo que hizo lo correcto para prevenir que Irán obtuviera un arma nuclear.

En el Congreso, los republicanos han pasado de respaldar inicialmente las acciones de Trump a mostrar inquietudes sobre los costos de la guerra, aunque han mantenido una postura unida para evitar medidas que limiten sus facultades bélicas. En lugar de eso, prefieren presentar a los demócratas como extremistas poco confiables para gobernar.

Por su parte, los demócratas ven una oportunidad para usar la guerra como un tema contra sus oponentes. En Ohio, el senador Sherrod Brown lanzó un anuncio destacando que "el costo de la gasolina está fuera de control y somos nosotros quienes lo pagamos".

En un contexto similar, el trabajador de comida rápida Brandon Bane, en Bakersfield, California, expresó su frustración con la guerra y planea votar por el demócrata Randy Villegas, mientras que la jubilada demócrata Melissa Wegman se mostró impactada por el alto costo de llenar su tanque de gasolina.

A pesar del descontento, hay votantes que permanecen leales a los republicanos. En Carolina del Norte, Lucienda Lowe manifestó su apoyo a Trump, argumentando que debe haber una razón para la guerra. Mientras tanto, otros votantes, como Evan Mise en Ashland, Virginia, se sienten impotentes ante la situación política y económica actual.

Esta historia fue reportada por Sloan desde Washington, con contribuciones de corresponsales en diversas ciudades. La guerra con Irán, que muchos sienten que ha afectado sus vidas, se convierte en un tema crucial a medida que se acercan las elecciones de noviembre.