Coudet enfrenta su futuro incierto tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana
Con protestas de hinchas en el estadio y una reunión de la dirigencia, el destino del entrenador se definirá en breve. La presión aumenta tras la caída ante Independiente Santa Fe.
FOTO: Coudet, con un pie afuera tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana
Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La permanencia de Eduardo Coudet al mando del plantel de River Plate está en una situación crítica tras la reciente eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. La derrota por penales ante el conjunto colombiano desató una ola de protestas por parte de los aficionados en el estadio Monumental, quienes expresaron su descontento hacia la directiva y reclamaron el regreso de Ramón Díaz al cargo de entrenador.
En medio de estas manifestaciones, la directiva de River, liderada por el presidente Stéfano Di Carlo, sostuvo una reunión con Coudet en los vestuarios después del partido. La reunión se extendió hasta la madrugada del jueves, pero no se llegó a un acuerdo sobre su futuro, aunque se espera un nuevo encuentro durante la mañana para definir los próximos pasos antes de la práctica del primer equipo.
El balance de Coudet en su gestión en el club de Núñez incluye 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas, además de una eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi. Su desempeño en el torneo local también ha sido cuestionado, lo que complica la posibilidad de clasificar a competiciones internacionales el próximo año.
A pesar de realizar significativas inversiones en el último mercado de pases, con la llegada de jugadores destacados como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, el equipo no ha logrado encontrar su mejor versión en el campo de juego. Ante este contexto, los directivos están considerando opciones para revertir la crisis deportiva mientras esperan una decisión del cuerpo técnico.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con River?
River fue eliminado de la Copa Sudamericana por Independiente Santa Fe en octavos de final.
¿Quién es el entrenador en cuestión?
El entrenador es Eduardo Coudet, cuya continuidad está en duda.
¿Cuándo se definirá su futuro?
Se espera que su futuro se defina en las próximas horas, tras una reunión con la dirigencia.
¿Qué reclaman los hinchas?
Los hinchas piden el regreso de Ramón Díaz y expresan su descontento con la actual gestión.
¿Cuál es el balance de Coudet en River?
Su balance incluye 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas, además de una eliminación en la Copa Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]