Coudet enfrenta su futuro incierto tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana

FOTO: Coudet, con un pie afuera tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La permanencia de Eduardo Coudet al mando del plantel de River Plate está en una situación crítica tras la reciente eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. La derrota por penales ante el conjunto colombiano desató una ola de protestas por parte de los aficionados en el estadio Monumental, quienes expresaron su descontento hacia la directiva y reclamaron el regreso de Ramón Díaz al cargo de entrenador.

En medio de estas manifestaciones, la directiva de River, liderada por el presidente Stéfano Di Carlo, sostuvo una reunión con Coudet en los vestuarios después del partido. La reunión se extendió hasta la madrugada del jueves, pero no se llegó a un acuerdo sobre su futuro, aunque se espera un nuevo encuentro durante la mañana para definir los próximos pasos antes de la práctica del primer equipo.

El balance de Coudet en su gestión en el club de Núñez incluye 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas, además de una eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi. Su desempeño en el torneo local también ha sido cuestionado, lo que complica la posibilidad de clasificar a competiciones internacionales el próximo año.

A pesar de realizar significativas inversiones en el último mercado de pases, con la llegada de jugadores destacados como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, el equipo no ha logrado encontrar su mejor versión en el campo de juego. Ante este contexto, los directivos están considerando opciones para revertir la crisis deportiva mientras esperan una decisión del cuerpo técnico.