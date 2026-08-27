Córdoba: liberaron al policía de civil que manejaba ebrio y causó la tragedia en Circunvalación

Este jueves recuperó la libertad el conductor del Peugeot 207 que el 3 de agosto pasado protagonizó el choque fatal en la avenida de Circunvalación de Córdoba.

Se trata de un efectivo policial que se encontraba de civil al momento del siniestro y que conducía con 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre. Quedó imputado por homicidio culposo agravado.

El hecho ocurrió sobre el anillo externo de la avenida de Circunvalación, en el tramo comprendido entre los puentes Monseñor Pablo Cabrera y avenida Spilimbergo.

De acuerdo con la información oficial, el Peugeot 207 impactó contra un camión, que terminó volcado sobre el cantero central, mientras que el auto quedó sobre el anillo interno de la avenida.

En el camión viajaban dos personas. El acompañante murió en el lugar, mientras que el chofer resultó con lesiones menores.

El fiscal Alejandro Smith decidió liberar a Néstor Javier Rasgido, argumentando que “no hay riesgo procesal” y que “la falta absoluta de peligro de fuga” justifica esta decisión. El abogado del acusado, Nicolás Cruchuela, comentó que “la decisión tuvo en consideración tres cosas: la escala penal prevista en abstracto para el delito imputado, la inexistencia de todo riesgo procesal y la falta absoluta de peligro de fuga”.

Rasgido se encuentra bajo fianza personal y ha ofrecido abstenerse de conducir vehículos, lo que llevó al fiscal a ordenar su inhabilitación provisoria para conducir.

Informe de Francisco Centeno.