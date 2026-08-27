FOTO: Asesinan a ex barra de Central en Rosario: el crimen conmociona a la ciudad

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – Un ex integrante de la barra del club Rosario Central fue asesinado a balazos en la puerta de un complejo de departamentos. Se trata de Juan José Gómez, de 26 años, quien había sido desplazado de la facción tras el crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte.

El hecho se registró en la noche del miércoles en el complejo de departamentos ubicado en la calle Garibaldi al 2400, por el que personal policial fue alertado por detonaciones de arma de fuego.

Cuando los agentes arribaron al lugar constataron que Gómez estaba tendido en el piso con múltiples heridas de bala. Pese a que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), confirmaron que falleció.

El medio Cadena 3 señaló que la víctima pertenecía a la facción Los Guerreros del club "Canalla", de la cual fue desplazado tras el asesinato del histórico líder Andrés "Pillín" Bracamonte en noviembre de 2024.

Se supo que, luego de su salida de Rosario Central, pasó a tener presencia en la barra del clásico, Newell’s.

El año pasado también estuvo involucrado en el autoatentado de Norma Acosta, quien organizó una balacera en su casa en mayo de 2025 para incriminar a la Policía.

En este caso, Gómez se presentó en la sede de Asuntos Internos de la Policía, en Rosario, en septiembre de 2025. En aquel entonces la Fiscalía lo imputó al considerar que Acosta le habría encargado organizar la balacera contra su propio domicilio. Por esa causa estuvo detenido y había recuperado la libertad en julio pasado.