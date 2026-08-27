Estaremos en el Congreso Americano FIA de Automovilismo y Movilidad que inaugurará Javier Milei

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector mundial del automovilismo y federación de organizaciones de movilidad a nivel mundial, será la anfitriona del Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires la próxima semana, organizado por el Automóvil Club Argentino. El Congreso será inaugurado oficialmente por Javier Milei, Presidente de Argentina, cuyas palabras de apertura ofrecerán una perspectiva única sobre la dinámica tradición automovilística del país y su ecosistema de movilidad en constante evolución.

Del 31 de agosto al 2 de septiembre, representantes de 32 Clubes Miembros de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe se reunirán en Buenos Aires, Argentina, durante tres días de colaboración, innovación e intercambio de conocimientos. A lo largo de la semana, los asistentes debatirán sobre las prioridades para impulsar una movilidad segura y sostenible para los usuarios de la vía pública y fomentar una mayor accesibilidad al automovilismo.

El martes 1° de septiembre, a la hora 16:00 hs., Cadena 3 Motor tomará parte de la Conferencia de Prensa que realizarán el A.C.A. y la FIA, con un corresponsal exclusivo.

Presidente de la FIA, S.E. Mohammed Ben Sulayem declaró: “Agradezco a Javier Milei, Presidente de Argentina, su participación en el Congreso Americano de la FIA aquí en Buenos Aires, junto a nuestros miembros de toda América. Este importante encuentro une a nuestras comunidades de automovilismo y movilidad, proporcionando una plataforma vital para debatir los retos y las oportunidades que definen nuestro trabajo.

“La pasión por el automovilismo y la movilidad en Argentina es profunda, y esto ofrece un contexto idóneo para estos debates, mientras consideramos cómo seguir fortaleciendo y expandiendo el automovilismo mundial, y ofreciendo una movilidad más segura, asequible y sostenible”.

El Presidente de la Región III de la FIA, Frank Fotia, afirmó: “Nuestros clubes miembros poseen un amplio conocimiento y experiencia, y reuniones como esta nos permiten aprender unos de otros e identificar soluciones a los problemas que enfrentan los usuarios de la vía en nuestras regiones. Al compartir esa experiencia, podemos ayudar a nuestros clubes a fortalecer su impacto y servir mejor a sus comunidades”.

El Presidente de la Región IV de la FIA, Ricardo Morales Rubio, declaró: “Existe un impulso real en toda América, y esta reunión nos brinda la oportunidad de consolidar ese progreso”. Al alinear nuestras prioridades y analizar cómo podemos colaborar de manera más eficaz, podemos seguir fortaleciendo la red de la FIA en toda la región.

El presidente del Automóvil Club Argentino, César C. Carman, declaró: «Es un honor dar la bienvenida a Argentina a nuestros colegas de toda América y compartir la sólida cultura automovilística y del automovilismo de nuestro país. Nos enorgullece ser anfitriones de este importante encuentro en Buenos Aires y esperamos con interés unos días productivos de debate e intercambio».

El automovilismo está profundamente arraigado en la cultura argentina, con una afición apasionada y una orgullosa tradición que ha convertido al país en una de las grandes potencias del automovilismo latinoamericano. Desde el pentacampeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio y el actual piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, hasta Turismo Carretera, el campeonato nacional de turismos más antiguo del mundo que se celebra de forma ininterrumpida, la pasión argentina por las carreras abarca generaciones. Hoy en día, ese entusiasmo se mantiene gracias a un próspero panorama competitivo nacional en turismos, rally, karting y monoplazas, creando sólidas oportunidades para el talento emergente, con el apoyo del Automóvil Club Argentino y su larga relación con la FIA.

Más allá del automovilismo, Argentina es también uno de los mercados de movilidad más importantes de Latinoamérica, con más de 15 millones de vehículos y una extensa red vial que conecta comunidades, industrias y mercados de exportación clave. Una sólida industria automotriz nacional y la creciente adopción de vehículos híbridos y eléctricos también están contribuyendo a definir el futuro de la movilidad en todo el país.

La estructura de los Clubes Miembros de la FIA constituye la columna vertebral de la gobernanza y las operaciones de la federación, con cada Miembro de pleno derecho. Club que ostenta derechos de voto en las elecciones y decisiones regulatorias de la FIA.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte de FIA.com y una ilustración IA.