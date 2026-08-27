"El odio es la nicotina que vuelve adictivas a las redes sociales": la alerta de un experto

FOTO: Meta pagará casi US$17.000 millones para evitar un juicio por la adicción de menores a sus redes.

Meta acordó pagar hasta US$17.100 millones y aplicar nuevas restricciones al uso de Instagram y Facebook por parte de menores de 18 años en Estados Unidos, como parte de un acuerdo judicial por las acusaciones de haber diseñado sus plataformas para generar adicción.

El entendimiento, aprobado por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, puso fin a un juicio iniciado por numerosos estados norteamericanos. Meta no reconoció haber cometido irregularidades, pero aceptó desembolsar el dinero y modificar el funcionamiento de sus aplicaciones.

Entre las medidas acordadas figura un límite diario predeterminado de dos horas, contabilizado en conjunto entre Instagram y Facebook. También se bloqueará el acceso entre la medianoche y las 6 y se silenciarán las notificaciones durante el horario escolar. Los padres podrán autorizar cambios en algunas de esas restricciones.

El especialista en seguridad informática Julio López analizó la resolución en diálogo con Cadena 3 y consideró que el monto resultó reducido frente a la dimensión del daño denunciado.

"Lo primero que pensé es lo barato que salió esto. Las tabacaleras pagaron alrededor de US$200.000 millones por el daño que causaron y estos tipos, apenas 17.000 millones", comparó.

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Según López, el acuerdo "materializa y pone un precio a algo que ya todos sabíamos": que las plataformas provocaron consecuencias sobre la salud mental, el desarrollo y las relaciones de niños y adolescentes.

"El punto más importante es la adicción. Todo esto estaba hecho y diseñado para provocar el daño que causó", sostuvo.

López se mostró escéptico respecto de la efectividad de las restricciones anunciadas y recordó que las compañías tecnológicas llevan años prometiendo medidas para impedir el ingreso de menores.

"Cada vez que tienen un problema judicial pagan, prometen tomar medidas, destinan dinero a alguna organización para el cuidado de los chicos y pasean directivos por el mundo explicando sus planes. Después vuelven a ser juzgados porque esas medidas resultan insuficientes", afirmó.

Para el especialista, el principal problema es la verificación de la edad de los usuarios. Aseguró que la única manera efectiva de determinar si una persona es menor consiste en corroborar su identidad con documentación oficial.

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"Los bancos y las billeteras virtuales logran identificar a sus clientes con bastante eficiencia. Meta no quiere pagar el costo tecnológico y administrativo que implica identificar a sus usuarios", planteó.

También señaló que las plataformas permiten abrir cuentas mediante un correo electrónico, fotografías y datos que pueden ser falsos. Por ese motivo, consideró difícil garantizar que los límites se apliquen efectivamente a todos los menores.

"Dicen que detectan a los chicos y los excluyen, pero todos sabemos que cualquiera puede crear una cuenta. Es una cuestión de miserabilidad tecnológica: no quieren afrontar los costos que sí absorben los bancos cuando identifican a sus clientes", cuestionó.

López advirtió además que la discusión no debería quedar limitada a los adolescentes, debido a que los mecanismos utilizados por las redes sociales también pueden generar comportamientos compulsivos entre los adultos.

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"Ellos juegan el negocio de la atención. Compiten con la televisión y con la radio. Cuanto más tiempo logran mantenerte dentro de la plataforma, más ganan", explicó.

Como ejemplo, mencionó el desplazamiento de contenidos, conocido como scroll infinito. A diferencia de un diario, un libro o una película, las redes no establecen un final y ofrecen permanentemente nuevas publicaciones para prolongar la permanencia del usuario.

"El scroll infinito busca que sigas pasando contenidos y te enganches. El factor primordial que la tecnología incorporó al algoritmo es el odio", aseguró.

En ese sentido, trazó una comparación con los componentes utilizados por la industria tabacalera para estimular el consumo y resumió: "El odio es la nicotina que está dentro de las redes sociales".

López también advirtió que muchos adolescentes migraron hacia otras aplicaciones, por lo que limitar Instagram y Facebook podría no resolver completamente el problema. "Los chicos ya no están allí como antes: ahora están con otro tipo de cigarrillo. Si se restringe una plataforma, pueden trasladarse hacia otra", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá.